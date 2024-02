Carnaval de Uruguaiana move a economia

Carlos Delgado

Festa popular, alegria contagiante e impacto econômico são sinônimos do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, que será realizado desta quinta-feira até sábado. O desfile, iniciado pela comunidade há cerca de 80 anos, é um dos mais antigos do Brasil e se tornou nosso maior evento. A cada ano, a festa atrai milhares de turistas de outras regiões brasileiras, da Argentina e do Uruguai.

Nas três noites do evento deste ano são esperadas 40 mil pessoas. Por ser fora de época desde 2005, o desfile de Uruguaiana possibilita a presença de estrelas e celebridades que brilham nos sambódromos de renome nacional. É um mar de gente que produz uma onda de entusiasmo, felicidade e prosperidade para nossa comunidade. O sentimento está alinhado com o bom momento de Uruguaiana, uma cidade que vive uma transformação nos últimos anos e avança em diversas áreas, como saúde, educação e segurança.

Na economia, o impacto do Carnaval é incontestável. A rede hoteleira atinge sua capacidade máxima com quartos reservados semanas antes pelos turistas, os freeshops, restaurantes e bares lotam. Aliás, todo o comércio local experimenta um aumento nas vendas. A estimativa é de que R$ 7,1 milhões sejam injetados na economia da cidade no período. Ou seja, a manifestação cultural da nossa gente, que tem papel importante de promoção da cultura e das tradições, reverbera para outros segmentos.

Como o Carnaval é uma festa de gente para gente, as oito escolas de samba participantes do desfile deste ano precisam ser aplaudidas, pois seus integrantes trabalham incansavelmente o ano todo para criar fantasias, carros alegóricos e sambas-enredo capazes de encantar e emocionar o público. Os ensaios e preparativos envolvem toda a comunidade, unindo pessoas de diferentes origens em torno de um objetivo comum: celebrar nossa cultura.

No próximo ano, o desfile de Carnaval de Uruguaiana completará 20 anos fora de época, um marco que merece ser comemorado da forma que sabemos fazer melhor, com um grande desfile na avenida. Agora, na véspera do início dos desfiles, convido calorosamente não apenas os cidadãos de Uruguaiana, mas também de todo o Rio Grande do Sul e outros estados, da Argentina e do Uruguai a se juntarem a nós nesta festa inigualável. Juntos, vamos celebrar, festejar e criar memórias que irão perdurar por muitos anos. O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana é mais do que um evento, é uma celebração da alma vibrante de nossa cidade e do nosso povo.

Vereador de Uruguaiana e líder do governo na Câmara (PP)