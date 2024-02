Uma campanha pelo fim da intolerância

Luiz Carlos Selbach

A Campanha da Fraternidade de 2024, que teve início na Quarta-feira de Cinzas, nos convida a olhar para o tema da amizade social - pauta levantada pelo Papa Francisco em sua encíclica Fratelli tutti. Diferente de outros anos, o assunto não é uma problemática social e sim, um horizonte de solução.

O tema não é de simples delimitação, contudo, busca dialogar sobre as emergentes pautas da intolerância, do ódio, das inimizades entre as pessoas, até a questão da violência e das guerras em âmbitos nacionais e internacionais.

A encíclica Fratelli tutti, publicada em 2021, traz, nas palavras de Francisco, um "convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço". Eis pois, a noção da fraternidade universa: o respeito e a convivência harmoniosa entre os seres que coabitam nossa casa comum.

A Campanha da Fraternidade propõe a conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs. Encoraja o despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana. E se apresenta como uma eficaz ferramenta de evangelização e transformação de realidades.

A encíclica Fratelli tutti define amizade social como "uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas. [...] É comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética." Já o texto-base da Campanha da Fraternidade ressalta que a "amizade não é um clube exclusivo, mas uma escola onde treinamos competências a serem universalmente aplicadas. [...] É viver livre de todo desejo de domínio sobre os outros. É o amor que se estende além fronteiras."

Precisamos assumir que a Campanha é de nossa responsabilidade também. Do ponto de vista individual, é preciso identificar "nossas guerras" e cuidar para que o mal que nasce em nós não cresça e se espalhe pelo mundo. No âmbito comunitário-eclesial, a Campanha da Fraternidade convida a "desmascarar atitudes de ódio, exclusão e cancelamento, ajudando seus autores e a comunidade em um processo de conversão, que passa pela reconciliação e pela acolhida do diferente".

E, por fim, ela propõe fortalecer o conhecimento sobre a pluralidade religiosa no Brasil nas escolas públicas e privadas, como experiência de respeito e de diálogo inter-religioso e intercultural. E nos chama a enfrentar, de forma corajosa, tudo que corrói a amizade social: os muros que nos separam.

Coordenador de Pastoral do Colégio Marista Champagnat