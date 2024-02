Uma volta às aulas que nos traz esperança

Professor Bonatto

Dos muitos sentimentos que envolvem o início de um novo ano letivo, um sentimento a mais se soma neste ano de 2024: a esperança de que é possível reestruturar e melhorar a educação no Rio Grande do Sul. Ter esperança é acreditar e esperar que algo muito desejado aconteça. Sem dúvidas, desejamos que o ano letivo seja de superação das dificuldades, de salas de aulas com o brilho e motivação de alunos e professores, de escolas estruturadas e reformadas.

Uma esperança que não é utópica. Os esforços do governo do Estado e do parlamento gaúcho em debater os problemas que a educação enfrenta e buscar por efetivas soluções, nos mostra que é possível acreditar que a educação pode melhorar. O ano letivo na rede estadual inicia com mais professores nas escolas. Em janeiro mais de 1.500 profissionais tomaram posse. Também será marcado pela expansão do ensino médio em tempo integral, agora oferecido em 205 escolas. O programa Professor do Amanhã, que irá conceder até mil bolsas para formação de novos professores, já aprovou as 35 propostas enviadas pelas universidades comunitárias. Entre muitas ações, marca o retorno das aulas uma nova fase do programa Alfabetiza Tchê, que foca na alfabetização na idade certa, a reformulação do Todo Jovem na Escola, com aumento no valor das bolsas de estudos e o Partiu Futuro, programa que oferece estágios remunerados aos alunos.

Como professor, vivenciei os desafios que envolvem o processo de educar crianças e adolescentes. Como prefeito, vi a complexidade da rede pública de ensino e a necessidade de investir na educação. Como deputado, trabalhamos para que os projetos propostos no parlamento estejam alinhados com as necessidades da comunidade escolar, fundamentados em estudos científicos e dentro das mudanças que a era tecnológica nos impõe. Muito ainda precisa ser feito. Mas precisamos acreditar que o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade está ligado a uma educação de qualidade. O compromisso do governo do Estado e de agentes públicos nesse processo demonstra que é possível mudar e melhorar. A esperança em ver a educação avançar passa pelo olhar atento de que a educação é um caminho para sermos melhores pessoas, melhores profissionais, melhores cidadãos.

Líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do RS