Pela concessão do Cais Mauá

Felipe Camozzato

Participo - desde 2013 - das audiências públicas e debates para viabilização de uma concessão que transforme o nosso Cais Mauá. E cada vez mais acredito que é preciso avançarmos neste tema e consolidar a parceria com o investimento privado interessado em explorar, transformando a região em um espaço cada vez mais atrativo à população. Devemos manter o passo no rumo certo e sem retrocessos.

Porto Alegre tem abrigado, especialmente nos últimos anos, parcerias exitosas entre o setor público e o privado, que propiciaram inúmeros benefícios para a cidade. É o caso da concessão do Trecho 1 da Orla do Guaíba, incluindo o Parque da Harmonia, e o Cais Embarcadero, e da edificação do Pontal Shopping, integrando um importante complexo de lazer na região conhecida como Pontal do Estaleiro.

No caso do Cais Mauá, a parceria público-privada tem o objetivo de promover o desenvolvimento e o resgate da relação histórica do local com o Guaíba. O período da destinação à iniciativa privada será de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a ampla revitalização e qualificação do local.

Nos últimos anos, já vimos a importância de projetos que conectam a cidade com a água. As revitalizações na orla deram um novo ar à cidade, trazendo mais opções de lazer e gastronomia para o porto-alegrense, além de gerar empregos e renda.

Nesse sentido, existem aqueles que vão criticar o processo de parcerias público-privadas, seja por razões ideológicas ou mesmo por ceticismo. No entanto, é muito melhor conceder o cais para a iniciativa privada do que ver este importante espaço da cidade abandonado. Por isso, defendo a importância de bons contratos e a fiscalização para o aperfeiçoamento do serviço prestado.

Recentemente, o Rio Grande do Sul teve experiências vitoriosas com as PPPs. Cito o exemplo da Corsan, que recentemente expandiu a sua capacidade de investimentos para a universalização do saneamento, após o importante investimento privado

Espero muito que todo o processo de concessão do Cais Mauá tenha sucesso, provando que, quando feitas corretamente, as parcerias entre poder público e entes privados podem realmente fazer a diferença na vida de todos.

Deputado estadual (Novo)