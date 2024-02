Estado do gelo

Valny Giacomelli Sobrinho

Meio século atrás, distinguia-se em português, como em inglês, "estória" (story) de "história" (history). A primeira delas era fantasiosa, inventada; a última, em tese, alicerçada em fatos. Mas, como todo alicerce, sua solidez depende de quanto resista às intempéries. Muitas ideias e "teorias" que circulam por aí se servem apenas de fatos que as favorecem.

Na certa, desconhecem ou desprezam o princípio do "falseabilismo", proposto por Karl Popper, renomado filósofo da ciência do século XX. Conforme esse princípio, a força de uma teoria ou hipótese está na sua capacidade de resistir à falsificação por fatos ou eventos reais. Para usar um termo moderno, na sua "resiliência". Um único ou poucos eventos reais inexplicados são suficientes para enfraquecer a tese e expô-la à concorrência de explicações alternativas virtualmente mais robustas.

Apesar disso, em várias disciplinas, a "ciência" anda frequentemente ao revés. Difundem-se teses que não resistem ao mais tímido ataque da realidade, tal a fragilidade ou limitação epistemológica dos eventos em que se escoram. Há décadas, incensa-se, na economia, uma correlação (espúria) entre o modelo escandinavo de Estado de Bem-Estar (Welfare State) e o sucesso econômico daquelas nações.

Em primeiro lugar, correlação não indica, necessariamente, causalidade. Intervenção estatal não garante, por si só, prosperidade econômica. Prova disso pode ser vista numa breve visita ao museu do Forte de Akershus, em Oslo, na Noruega. O visitante atento poderá observar a verdadeira relação de causa e efeito, tão frequentemente encoberta.

A neutralidade da Noruega na 1ª Guerra Mundial sucumbiu à 2ª. Para controlarem os portos por onde se transportava minério de ferro da Suécia e vigiarem ingleses e franceses, os alemães invadiram o país escandinavo em maio de 1940. Sobreveio um severo racionamento de comida. Sem possibilidade de importá-la, os governos comunitários da Noruega distribuíram lotes de parques e campos periféricos à população para a produção de alimentos. Canteiros de flores viraram campos de batata, nabo e cenoura.

Ao evitar que os noruegueses morressem de fome, essa intervenção do governo, imposta pelas circunstâncias, sedimentou a tradição do Estado escandinavo de, quando estritamente necessário, coordenar as ações individuais em favor do bem-estar comum. Qualquer argumento que inverta essa causalidade derrete como o gelo do inverno no verão ártico.

Economista