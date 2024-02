Um brinde à nossa vindima!

Diogo Siqueira

É tempo de vindima. A tradicional época da colheita das uvas que, mais tarde, serão matéria-prima dos vinhos e sucos de excelência, produzidos nos distritos de Bento Gonçalves e que chegam às mesas de todo o Brasil e várias partes do mundo. Uma festa que une história, cultura e milhares de pessoas que aqui vivem ou chegam para desfrutar das experiências.

Até 17 de março, quem vier a Bento Gonçalves e região encontrará cultura, gastronomia e tradição. Os visitantes podem conhecer as vinícolas, participar das colheitas, fazer degustações e também vivenciar a pisa da uva, técnica dos pioneiros italianos que aqui chegaram e construíram nossa região. Dos trabalhadores nos parreirais aos setores turísticos, de gastronomia e hotelaria, são milhares de pessoas envolvidas, gerando desenvolvimento e emprego.

A vindima é para todos. E, embora casos isolados de irregularidades de uma empresa terceirizada tenham ocorrido no último ano, isso não condiz com a absoluta maioria da conduta da nossa cadeia produtiva. Operações integradas para garantir a fiscalização dos alojamentos estão sendo realizadas — em um esforço conjunto entre Prefeitura, Brigada Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Mas, para além disso, nosso principal ato deve ser defender os produtores e as indústrias por todo legado de inovação e seriedade. Premiações ao redor do mundo comprovam que o nosso vinho atingiu um patamar de qualidade global. E, até o selo chegar no rótulo e a bebida ser degustada por paladares exigentes, contamos com o esforço de milhares de pessoas que merecem ser reconhecidas.

Se hoje Bento Gonçalves é a Capital Nacional do Vinho e um dos dez melhores destinos turísticos do Brasil, muito vem da história da nossa vitivinicultura. Uma trajetória marcada por homens e mulheres de bem, que levam a todo o mundo o nome do Rio Grande do Sul. E que, nestes tempos de vindima, é motivo de um brinde de todos os gaúchos!

Prefeito de Bento Gonçalves (PSDB)