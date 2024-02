Um País rumo ao autoritarismo

Capitão Martim

O Brasil vive um momento de intensa polarização política e social, marcado pelo fortalecimento do autoritarismo, da limitação à liberdade de expressão e dos direitos individuais. Fatos que sublinham a urgência de uma análise crítica dos rumos atuais, destacando a importância de salvaguardar os pilares democráticos que sustentam nossa sociedade.

A erosão de valores e a ideologização do Judiciário apontam para uma crescente inquietação quanto à direção política do País. A vitalidade de uma democracia robusta repousa na atuação independente dos Poderes, onde ideologias e partidos têm espaços para a divergência saudável e equilibrada.

O aparelhamento do STF, perseguição política a figuras públicas e instituições militares levantam debates importantes sobre os caminhos dos direitos individuais no Brasil. A preocupação com os ataques aos direitos fundamentais chama a atenção para a necessidade de vigilância constante sobre as práticas democráticas.

Observamos com preocupação movimentos e declarações que vêm preparando terreno para uma influência nefasta, inclusive com riscos de doutrinação e ameaças à liberdade econômica e política. Temos como exemplo o MST sendo encorajado, relativização do terrorismo e o principal: a doutrinação de crianças para lutarem ao lado da esquerda pela tomada do Brasil.

A resposta para estes desafios deve ser embasada em princípios democráticos inabaláveis: diálogo inclusivo, tolerância e o fomento de um debate público construtivo. É essencial incentivar a participação cívica na manutenção e no fortalecimento da democracia. Somente através da cooperação e do respeito mútuo poderemos enfrentar os desafios atuais, garantindo um futuro marcado por progresso e justiça para todos.

Este momento exige de nós um compromisso com o respeito às instituições democráticas para afastar qualquer forma de autoritarismo. Devemos defender soluções coletivas que respeitem as divergências e que os direitos de todos sejam protegidos. Forçar os representantes eleitos a agirem dentro dos marcos da lei, do diálogo e da tolerância. Isso não é apenas essencial, mas o alicerce para superar as adversidades e construir um Brasil mais justo e inclusivo.

Do contrário, seremos condenados à clandestinidade. Nossos filhos ideologizados para engrossar as fileiras comunistas e a arbitrariedade irão nos tornar uma população sem voz.

Deputado estadual (Republicanos)