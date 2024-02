Proibição de celulares na escola: portas abertas à doutrinação

Rinaldo Penteado da Silva

O projeto de lei proposto pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que visa proibir o uso de celulares em salas de aula no Rio Grande do Sul desperta uma série de preocupações que vão além da simples questão da atenção dos alunos. Enquanto os méritos da proposta são compreensíveis, as implicações de tal proibição necessitam de um exame cuidadoso, especialmente em tempos em que a tecnologia desempenha um papel central na segurança e educação dos estudantes.

É inegável que os celulares podem ser fontes de distração em sala de aula, porém defender que sua proibição completa seria benéfica, ignora as muitas maneiras pelas quais esses dispositivos são utilizados positivamente no ambiente educacional. Eles servem como ferramentas para pesquisa rápida, acesso a recursos educacionais digitais, e como meio de comunicação entre alunos e seus pais. Temos inúmeros exemplos de estudantes que só puderam comprovar ameaças, ideologização e até mesmo atos de violência, por conta de seus celulares.

Além disso, a preocupação com a doutrinação e os abusos ideológicos em sala de aula é uma justificativa valida contra a proibição. Em casos de conduta imprópria por parte de educadores ou outros alunos, os smartphones têm servido como uma ferramenta importante para documentar e reportar incidentes. A possibilidade de gravar atos de violência, bullying ou qualquer outro tipo de abuso é uma medida de segurança fundamental para os estudantes, permitindo uma resposta mais rápida e efetiva por parte das autoridades escolares e legais.

Pode parecer exagerado comparar a proibição dos celulares ao Estatuto do Desarmamento, mas serve como um exemplo didático sobre a preocupação com a remoção de uma "ferramenta de defesa" essencial no contexto atual. A tecnologia, quando usada responsavelmente, é uma aliada da educação e não sua inimiga. Ao invés de proibir, deveria haver uma ênfase maior na educação digital e no uso responsável dos smartphones.

Não podemos restringir o debate a uma escolha entre proibir ou permitir, mas sim, encontrar um equilíbrio que reconheça o valor dos celulares como ferramentas educacionais e de segurança. Isso inclui estabelecer diretrizes claras para o uso responsável de dispositivos em sala de aula.

A proposta do deputado Victorino, embora parta de uma preocupação válida com a atenção e o rendimento dos alunos, não leva em conta a complexidade do papel da tecnologia na educação moderna. Não podemos premiar a doutrinação, o abuso e a violência ideológica no ensino com a retirada dessa ferramenta necessária à segurança de nossos filhos.

Uma abordagem mais equilibrada e inclusiva, que prepare os estudantes para usar a tecnologia de forma ética e eficaz seria mais benéfica para o futuro da educação no Brasil.

Advogado e co-fundador do Projeto Lugar de Criança é na Escola RS