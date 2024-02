Para além da anatomia de uma crise

Karim Miskulin

Ao explorar a vasta bibliografia sobre gestão de crises de imagem e danos reputacionais perante a opinião pública, encontraremos praticamente as mesmas etapas, como se lidar com adversidades fosse tão simples quanto fazer um bolo de fubá. "Tenha um plano de proteção e contingência mapeando cenários de risco, escolha e prepare o porta-voz, use todos os canais de comunicação disponíveis, não diminua o problema, busque mitigar a exaustão da exposição e, finalmente, aja rápido!" é o sábio conselho dos especialistas. E não estou aqui para discordar disso.

Além da anatomia de uma crise, existe um cenário simbólico, muitas vezes mascarado por um senso de urgência que precisa ser observado, caso contrário nos tornamos reféns da circunstância. De quem é a culpa? E por que a naturalidade em linchar aquele que está sendo crucificado para aliviar a minha dor? De vez em quando, um lampejo de sanidade nos convida a inverter a ordem do raciocínio: e se a culpa for das consequências não intencionais?

E se o prefeito, focado na construção de uma cidade melhor, tiver todos os seus planos varridos por uma enchente? Sim, ele é um incompetente. E se uma empresa centenária, uma das líderes do PIB nacional e que emprega milhares, for vítima de uma fatalidade? Bem, seus 100 anos de história já não valem mais nada. E se uma personalidade pública, com feitos concretos de altruísmo e transformação social, tropeçar nas palavras e ofender alguém publicamente? Pois bem, jogue-a no lixo! É onde os desrespeitosos devem estar.

Nesta mistura da cultura do cancelamento que se tornou matéria-prima para a cultura contemporânea do espetáculo, há um elemento inegável: a política! Vivemos numa caçada implacável para destruir reputações, desmantelar legados e julgar os acusados no tribunal da opinião pública. Cuidado! Evite ser manipulado por forças políticas que pretendem criar vilões que, apesar de seus erros, contribuem para a construção do futuro.

Existe a crise de imagem, conforme descrito acima. Contudo, também há a crise de identidade, de não saber quem somos e em que acreditamos. É nesses momentos que somos manipulados, a este fenômeno chamamos de alienação e desinformação.

Presidente do Grupo VOTO e Cientista Política