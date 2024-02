Cooperativismo e sustentabilidade

Michele Flores Accorsi

Você sabia que o extremo sul do País guarda um tesouro? Fica em Santa Vitória do Palmar, no nosso Rio Grande do Sul, um dos maiores parques eólicos do Brasil!

Além de ter alterado a paisagem para quem passa pela região, que pode admirar as imponentes e curiosas torres eólicas, o complexo também é responsável pela geração de uma das mais promissoras fontes naturais de energia limpa e sustentável.

E é neste contexto que energia se conecta com o cooperativismo, pois a sustentabilidade também representa a essência do negócio, o ser cooperativo. Esse conceito reflete o princípio da sustentabilidade: o olhar responsável e comprometido diante do resultado de qualquer ação, seja ela na gestão, na educação e na relação com a comunidade.

Assim como as estruturas eólicas, um sistema cooperativo é formado por diferentes pessoas, que, movidas por um mesmo objetivo, unem-se e ajudam a movimentar a economia, fazem circular recursos e soprar os ventos do desenvolvimento e prosperidade na região onde estão instaladas.

Especialmente em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos e de capitais, as cooperativas são cada vez mais importantes, por diferentes razões. Sempre que uma instituição financeira cooperativa se instala em determinada cidade, ela não leva apenas serviços comumente oferecidos no sistema financeiro, o que é, também, importante para que a população tenha este acesso.

Quando uma cooperativa de crédito abre as portas, ela se dedica também a oferecer crédito e outros serviços e programas que vão estimular a circulação de dinheiro naquela economia. As instituições captam esses recursos e os devolvem para as comunidades em forma de dividendos, como a distribuição das sobras e em forma de empréstimos para novos negócios, além da geração de emprego local.

Atualmente, segundo a mais recente edição anual do Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, de julho de 2023, divulgado pelo Banco Central, as cooperativas de crédito se encontram em 55,3% dos municípios brasileiros. São mais de 10 mil unidades, e na Região Sul, 3,6 mil pontos de atendimento.

De acordo com a publicação Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023, divulgado pelo sistema Ocergs, cidades que contam com cooperativas apresentam melhores índices em áreas como educação e renda.

Percebe-se, assim, o quanto as cooperativas podem fomentar a economia e áreas sociais, e estar presentes no dia a dia das pessoas - no caso do Estado, de 3,5 milhões de gaúchos.

Que ventos de prosperidade soprem para todos os gaúchos em 2024!

Gerente de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Integração