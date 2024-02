Como a IA pode ser uma aliada do RH?

Camila Müller

Nos últimos anos, vivemos avanços sem precedentes na maneira como as empresas conduzem os processos de recrutamento e seleção (R&S). Há cerca de 30 anos, as vagas de emprego eram divulgadas em jornais. Há 15 anos, quando a entrega do currículo impresso era ainda uma das principais formas de candidatura, as pessoas desacreditavam do potencial de plataformas como LinkedIn. Hoje, os processos de R&S são, em grande parte, automatizados, e tendem a evoluir nessa direção.

Em termos gerais, a Inteligência Artificial (IA) pode ser entendida como uma ciência que reproduz a inteligência humana por meio do uso de computadores, podendo ser utilizada na tomada de decisões e na solução de problemas com base em dados. A principal vantagem no uso da IA no recrutamento é a maior agilidade e desburocratização dos processos, possibilitando que o RH se concentre em atividades mais estratégicas.

Vale ressaltar que a IA não veio para substituir totalmente o trabalho humano, mas para servir de aliada no processo, fornecendo dados preliminares e outras informações. Nesse sentido, a IA permite um julgamento mais embasado, garantindo, ao recrutador a possibilidade de realizar uma avaliação mais completa e eficaz.

Sob a perspectiva de quem está buscando uma oportunidade de trabalho, a tecnologia pode, ainda, ser uma barreira. Por exemplo, uma etapa do processo seletivo que exija algum recurso específico e conexão estável, algo que pode não estar ao alcance do candidato. Por isso, é recomendado que o candidato entenda o funcionamento da IA utilizada no processo seletivo, adaptando o currículo para demonstrar a completude de suas qualificações, dentro do que é exigido pelo sistema.

Sob a perspectiva da empresa, um ponto de atenção está na retirada da subjetividade humana no R&S pela adoção da IA, fazendo com que, muitas vezes, as empresas percam excelentes candidatos devido a uma programação específica.

Dessa forma, é essencial que os processos de R&S sejam bem desenhados pela organização para que se realizem processos justos e eficientes, evitando assim a perda de talentos em potencial. Quando bem utilizada, sem dúvidas, a tecnologia é uma grande aliada do RH.

Professora de Gestão da Estácio