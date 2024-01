Vício, um sopro de esperança

Guilherme Azevedo Bacchin

O vício. Enquanto escrevo pra vários, aqui, agora, milhares e milhões de pessoas pelo mundo se afogam nos mais diversos vícios. Álcool, droga, jogo e tantos outros que levam essas pessoas ao fundo do poço. Quem já saiu, não se esquece. Eu bato na tecla: é preciso saber vencer a mais funda escuridão.



O vício, se não domado e controlado na hora certa, pode acabar com vidas e famílias. O adicto deve saber quando parar e, mais do que isso, saber parar. E, depois de parar, saber e ter força para resistir. Vícios são avassaladores. Não podemos darmos chance a ele.



Escrevo esse texto para confortar os que estão passando por tempos tenebrosos. Não estás sozinho. Há muita vida além do vício, vida que negas todo dia quando te entrega ao que te consome. Há muita vida além do vício.



Se tens problemas com álcool, o AA, alcoólatras anônimos, é muito eficaz. Se tens problema com cigarro, o SUS oferece grupos de encontro a fim de curar o fumante. Agora, caso tenho vício seja em drogas mais pesadas e jogos de azar depende de ti e somente de ti dar um basta nessa vida que, tenho certeza, não é a que idealizaste pra ti. Procurar ajuda, nesses casos, pode ser o divisor de águas.



Ore, peça a Deus ou a tua divindade ou ao universo, por força e luz. Preces sinceras são sempre ouvidas.



E resista. Resista bravamente contra a tentação do vício. É uma batalha mental: deves ganhar ou deves ganhar. As primeiras semanas são as mais difíceis. E as mais importantes. Depois, vencer a vontade da mente se torna mais fácil. Mas precisas passar pela árdua batalha primeiro. Consegues.



Se precisares de uma razão para parar: pense na tua família. No sofrimento que todos vocês passam. Se és sozinho, pense em ti mesmo. É a tua vida, é teu hoje, é teu futuro..



O problema do vício é que ele leva a outro e a outro e a outro. Quando nos damos conta, estamos no fundo do poço.



Às vezes há alguém para nos salvar. Às vezes, não há.



Peço ao leitor que leu esse texto até o final, se for adicto, liberte-se. Se conhece alguém vivendo o vício, mostre a ele. Acredito na escrita como forma de salvação.



Eis, da esperança, um sopro.



