O clima na agenda de líderes empresariais

Eliane Davila e Solon Stahl

À medida que as mudanças climáticas continuam a desencadear eventos climáticos extremos e impactar regiões em todo o mundo, as lideranças empresariais enfrentam um desafio: o de entender qual o seu papel diante desta nova realidade e como agir para refrear seus efeitos.

No ano passado, nós gaúchos sentimos na pele os impactos dessas mudanças, com a formação de ciclones, grandes volumes de chuvas e enchentes. A responsabilidade por esses eventos é de todos nós, inclusive das empresas, e precisamos agir agora.

A urgência em abordar essa crise global e chamar as lideranças empresariais à ação motivou o lançamento, em 2023, de uma carta aberta escrita pelo presidente do conselho do ICCB, Hugo Bethlem. O documento enfatiza a necessidade de medidas imediatas das empresas diante das mudanças climáticas, reafirmando o papel central dos líderes na construção de um futuro mais sustentável.

Entendemos que o papel da iniciativa privada é fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas. A adoção de práticas sustentáveis e a implementação da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) são passos cruciais para que as organizações, independentemente do porte, contribuam positivamente para a mitigação desses desafios ambientais.

Isso porque, a origem destes problemas está no modelo da busca singular pelo lucro como única métrica de sucesso das organizações e desconsiderou aspectos socioambientais em detrimento da maximização de resultados. Tal modelo mostrou-se falho, resultando nas adversidades e desigualdades que enfrentamos atualmente.

Enquanto empresas, devemos adotar uma abordagem com visão sistêmica, que olhe não somente para os números, mas também para o entorno, pensando no longo prazo. A transformação que necessitamos neste momento não pode ser adiada ou ter sua responsabilidade transferida exclusivamente para o setor público. Este é o momento de repensar práticas de gestão que priorizem resultados para todos os stakeholders no longo prazo.

Por este motivo, convidamos as lideranças empresariais a despertarem a consciência sobre sua corresponsabilidade com o entorno e o meio ambiente. Práticas sustentáveis e políticas ESG não são apenas uma tendência nos negócios, mas um compromisso urgente para com o planeta e as gerações futuras.

Colíderes da Filial Gaúcha do Instituto Capitalismo Consciente (ICCB)