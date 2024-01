A diferença entre crocodilos e crocodilos

Em 8 de janeiro de 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou uma frase de Winston Churchill (1874-1965) em um pronunciamento alusivo aos incidentes do mesmo dia em 2023. O ministro comentou que "apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo na esperança de ser alimentado por último".

Sir Winston Churchill deve estar se revirando na tumba ao ser lembrado de forma tão equivocada. A frase original realizada ao final dos anos 1930 alertava os britânicos sobre as reais intenções da Alemanha nazista e que o movimento tentando apaziguar as agressões apenas aumentava o apetite territorial de Adolf Hitler (1889-1945), contribuindo para o aumento destas tensões. Churchill chamava a atenção de que se nada fosse feito contra a ampliação das forças armadas alemãs, a anexação da Áustria ou a entrega da Tchecoslováquia, a guerra viria de qualquer forma e o inimigo estaria cada vez mais forte.

Churchill define claramente o inimigo - o crocodilo - como sendo Hitler e os apaziguadores ou conciliadores, como sendo a maioria do parlamento, a imprensa e parte da população britânica. O que precisa ficar muito claro é a visão ampla e realista de Churchill sobre a ameaça que rondava o ocidente. Como um defensor inequívoco da liberdade, Churchill percebeu o real inimigo e procurava juntar forças para um combate inevitável.

O Brasil enfrenta uma crescente e constante diminuição das liberdades. Jornalistas, empresários e cidadãos em geral são monitorados, perseguidos, desmonetizados, exilados ou presos por aqueles que se dizem ser os únicos guardiões da democracia e o poder moderador nacional. Nada mais falso, nada mais inapropriado e nada mais enganoso. O crocodilo não são as pessoas comuns que tentam viver suas vidas em um Estado regulador, opressor, corrupto e vil.

Churchill, autor de tantas e inúmeras frases, referindo-se certa vez a colegas membros do Parlamento, no processo de saída do Partido Conservador para o Partido Liberal, em 1904, disse que "eles constituem uma classe de cavalheiros honrados, dispostos a grandes sacrifícios por suas opiniões, caso as tivessem. Prontos para morrer pela verdade, se soubessem o que ela é". Bem apropriado para alguns governantes e magistrados dos dias de hoje.

Aos que combatem o crocodilo de verdade lembro uma frase de Churchill no discurso "Nunca desistir", realizado em 29 de outubro de 1940 na Harrow School: "... a lição é jamais ceder, jamais ceder, jamais, jamais, jamais, jamais - em nada, seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial - jamais ceder exceto às convicções de honra e de bom senso. Jamais ceder à força, ao aparentemente devastador poder do inimigo".

Olhe bem em frente e defina quem é o crocodilo. O resto é história.

Chairman da Churchill Society Brasil