Médicos-veterinários, zootecnistas e o Dia Mundial do Queijo

Mauro Moreira

O Dia Mundial do Queijo, celebrado em 20 de janeiro, é uma data importante para debater a importância do bem-estar e da sanidade dos rebanhos para que os produtos lácteos cheguem à mesa do consumidor com a devida qualidade.

No cenário desafiador da produção leiteira, a atenção meticulosa aos cuidados com a alimentação e o controle de doenças é vital para assegurar a qualidade e a produtividade do leite. Nesse contexto, profissionais como médicos-veterinários e zootecnistas emergem como peças-chave, orientando os produtores rurais em cada etapa do processo e, desta forma, garantindo que o leite, principal matéria-prima do queijo, passou por todas as etapas e testes necessários.

Isso começa na fazenda, com o manejo nutricional de rebanhos leiteiros, responsabilidade dos zootecnistas. São eles que proporcionam uma alimentação balanceada que resulta em leite de qualidade e rico em nutrientes. Ao melhorar as condições de áreas de sombra e ventilação onde as vacas são confinadas, contribuem para a redução do estresse, aumentando assim a produtividade leiteira, diminuindo o gasto energético dos animais e garantindo o bem-estar animal.

Já aos médicos-veterinários cabe desenvolver programas permanentes voltados ao monitoramento da qualidade do leite produzido e industrializado. Isso inclui aspectos técnicos, como a contagem de células somáticas e a contagem bacteriana, por exemplo.

Além disso, conhecimentos aprofundados em bioquímica e microbiologia são essenciais para compreender as transformações que ocorrem durante a maturação dos queijos. Também é responsabilidade dos profissionais da Medicina Veterinária incentivar boas práticas da produção ao manejo, o que inclui a ordenha, higiene do ordenhador e armazenagem do leite.

A sinergia entre esses profissionais desempenha um papel de total importância na garantia da sanidade do rebanho, no controle de qualidade e na implementação de boas práticas de produção. Portanto, cada vez que você consumir um queijo, vai lembrar dos profissionais que estão por traz desta cadeia produtiva para que o produto chegue até você com o melhor sabor e qualidade.

Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS)