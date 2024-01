Jornal do Comércio, 12/01/2024 O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski foi o escolhido pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. O ex-magistrado irá assumir o cargo de Flávio Dino, que deixou a pasta após ser escolhido pelo chefe do Executivo e aprovado pelo Senado para o Supremo (). Que vergonha um aposentado do STF, que ganha um salário alto, voltar a um cargo público e ganhar muito mais quando o povo passa miséria. (Leandro Duarte Dutra)

Mar chocolatão

Site do JC, 10/01/2024 Praia com o mar "chocolatão" já é um clássico do litoral gaúcho. A ocorrência de águas mais escuras está relacionada à reprodução de uma alga diatomácea, ligada à quantidade de nutrientes disponíveis na água (). Nosso litoral gaúcho é único. Se esse fenômeno fosse na Europa, o mar chocolatão seria disputado. (Rogério Lopes Corbacho)

Nova York

coluna Minuto Varejo, JC, 09/01/2024 Em Nova York para a cobertura da NRF Retail's Big Show, a colunista Patrícia Comunello foi até a icônica ponte do Brooklyn, agora sem ambulantes. Ele foram proibidos pela prefeitura, medida que vale para as demais pontes, de atuar no cartão postal (). Achei ótimo. Agora a vista está liberada. (Sandra Marques)

Turismo

artigo publicado na página 4 do JC no dia 5 de janeiro, de Dmitrijus Konovalovas Li e concordo em parte com o, sobre o potencial turístico do Brasil. Não concordo em infraestrutura logística, pois temos as piores rodovias do mundo, desfavorecendo a mobilidade para o turismo. É só viajar para os países do Mercosul e ver a quantidade de carros, motos, motorhomes brasileiros. No último percurso, em uma viagem que fiz ao Chile, fiquei deslumbrado com as rodovias e a quantidade de brasileiros. Já com a natureza, nem tanto. Até quando devemos esperar que o governo entenda que o turismo deve ser tratado com carinho, pois, além de impostos, gera um grande número de empregos e oportunidades. (Bruno Pedro Rech)

Porto Alegre

É impressionante o descaso do setor público com vários assuntos importantes da funcionalidade de Porto Alegre, entre eles as dolorosas calçadas das principais vias e por toda a cidade que levam pessoas diariamente aos atendimentos de emergência, pois as pedras estão desreguladas ou soltas. Também a falta de fiscalização das obras públicas no asfalto, na qual os remendos são todos desnivelados logo após o conserto e assim permanecem, vide ruas Mariland e Pedro Ivo, e não adianta pedir o devido ajuste. (Adriano Ramos)