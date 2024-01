O valor da experiência e da realização

Daniela Pinto Ribeiro

Se em muitos casos a necessidade é o principal fator que sustenta a relação entre clientes, produtos e serviços, em segmentos de maior valor agregado, a realização pessoal e a experiência do usuário são tópicos que ganham cada vez mais força. E apesar da oferta estar quase sempre a um clique dos dedos, o fato é que as novas gerações vivem e se relacionam a partir de um modelo de consumo que confere menos valor à propriedade.

É justamente em meio a esse cenário que o mercado automotivo tem desenvolvido novas soluções que visam estar em sintonia com os valores do presente. Cada vez mais tecnológico e ambientalmente responsável, o automóvel segue sendo sonho de consumo de muitos. O que muda, é que existem cada vez mais novas formas de se concretizar este feito.

Nesse sentido, os planos de assinatura de veículos conforme demanda - seja ela estipulada em horas, dias, semanas ou meses - vão muito além do modelo em que operam as locadoras. Quem sai do aeroporto e aluga um carro busca uma mera funcionalidade pontual. O mesmo vale para quem utiliza um serviço de mobilidade para cumprir uma agenda do dia - seja ela de trabalho ou lazer. Mas onde fica a experiência? E a realização pessoal? Em outras palavras: onde está o prazer dessa ação?

Foi pensando em saciar essas e outras questões que criamos uma plataforma conectada para quem busca na mobilidade uma forma de realização. Guiar o mais recente lançamento, aquele tão sonhado esportivo ou ainda, quem sabe, acomodar a família toda em um utilitário para uma viagem de final de semana, podem e devem ser belas experiências, por que não? E tudo isso, em um veículo com cheirinho de novo e sem preocupações.

Entender os valores que movem as pessoas é estar atento às infinitas possibilidades de relacionamento. E, ao considerar a realização e a experiência dos seus clientes no centro de suas estratégias, empresas e marcas dificilmente deixarão de ser relevantes na vida de quem se conecta com elas.

Diretora de Marketing do Grupo Sinosserra