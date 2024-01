As melhores ONGs do Brasil

Algemir Brunetto

As ONGs são diversos tipos de organizações não governamentais incluindo fundações, institutos, associações e outras entidades beneficentes sem fins lucrativos, que prestam serviços de interesse público e desenvolvimento social. São Entidades do chamado Terceiro Setor (o Primeiro Setor representa o Poder Público e o Segundo Setor as Empresas privadas), cuja essência é servir à sociedade com valores e princípios que visam ao bem-estar coletivo.



As ONGs são mantidas a partir da doação de patrimônio de entidades privadas ou pessoas voltadas à filantropia. Para se habilitar a benefícios governamentais precisam ter “ficha limpa”. Isso faz com os processos de parceria exijam mais transparência perante a sociedade.



O terceiro setor é um ator social importante para o país. Em 2019 foram verificados mais de 2 milhões de vínculos formais de trabalho envolvendo todas as organizações do terceiro setor no Brasil, a maioria delas ligadas a causas humanitárias, ambientais, culturais, educacionais e de saúde.



No âmbito econômico, o Terceiro Setor não apenas gera empregos, mas também contribui para o PIB do país. De acordo com pesquisa realizada pela FIPE, o terceiro setor foi responsável por 4,3% do PIB brasileiro em 2022.



Hoje se percebe de forma crescente o despertar de interesse de pessoas que querem prestar alguma forma de trabalho voluntário em solidariedade aos menos favorecidos.



Empresas com visão de empreendedorismo social também procuram identificar e apoiar organizações do terceiro setor, porque entendem que os consumidores valorizam Empresas com compromisso social.



Um estudo recente do Instituto do câncer Infantil (ICI) identificou que 86% dos entrevistados responderam que escolheriam comprar produtos de empresas com reconhecida ação social em sua comunidade.



Toda pessoa ou empresa que se dispõe a doar seus recursos para uma ONG deve fazer uma pesquisa para saber seu histórico e sua atuação, se certificando se esse investimento será realmente utilizado para fazer o bem ao próximo. Uma entidade do terceiro setor que mostre compromisso com a causa, transparência e sustentabilidade faz a diferença no mundo e supre uma necessidade não atendida pelo Estado



No Brasil existem mais de 800 mil organizações do Terceiro Setor considerando dados até Agosto de 2023, distribuídas nos 5.570 municípios brasileiros.



O Brasil exibe um potencial notável para o crescimento das doações individuais e de Empresas. Mas como podemos escolher para apoiar uma determinada organização? Como sabemos se ela tem de fato um papel relevante na sociedade? Se impacta positivamente nas pessoas e na comunidade? Se ela tem credibilidade para agregar valor à marca de sua Empresa?



Para reconhecer as ONGs que efetivamente se destacam no País o INSTITUTO DOAR criou o SELO DOAR, que hoje é a premiação mais reconhecida no Brasil na avaliação de eficiência e performance das ONGs no País. Certifica, de forma técnica e objetiva, organizações que se destacam pela qualidade de sua gestão e transparência, servindo como referência para doadores e voluntários, auxiliando a sua tomada de decisão sobre para qual entidade destinar o seu apoio financeiro ou suas horas de voluntariado.



Anualmente são reconhecidas pelo INSTITUTO DOAR as 100 melhores ONGs do País, incluindo destaque para aquela que é considerada pelos avaliadores como a Melhor de todas as ONGs no Brasil.



Em 2023 o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL foi o destaque nacional. Nos sentimos muito honrados com este Prêmio, que certamente atrai mais apoio para continuar crescendo. Mas também aumenta o nosso compromisso de fazer mais e melhor pelas para aumentar os índices de cura de crianças e adolescentes com câncer do nosso País.

Superintendente do Instituto do câncer Infantil (ICI)