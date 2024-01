Desburocratizar para vender mais no setor imobiliário?

Reinaldo Kaiser

No Brasil, a busca pelo sonho da casa própria ou pelo investimento em propriedades é uma realidade para muitos cidadãos. No entanto, essa conquista muitas vezes é dificultada pela burocracia que envolve o setor imobiliário. Os números falam por si: estima-se que até 2025, a burocracia no setor de construção possa custar assombrosos R$ 59,1 bilhões em potenciais ganhos desperdiçados.

Um dos problemas mais evidentes e impactantes no setor imobiliário brasileiro é a excessiva burocracia. Comprar ou vender uma propriedade muitas vezes se torna uma verdadeira maratona de documentos, regulamentos e entraves legais. Isso não apenas torna o processo mais longo e complexo, mas também encarece a transação, já que todos esses obstáculos burocráticos demandam tempo e recursos.

A falta de transparência também é uma questão premente. Quando agentes imobiliários e clientes não têm acesso a informações claras e atualizadas, o resultado é uma grande falta de confiança no mercado. Esse cenário acaba por beneficiar especuladores que anunciam imóveis a preços inflacionados, prejudicando aqueles que buscam comprar uma casa ou investir em propriedades.

De acordo com dados recentes, alarmantes 46% dos imóveis são anunciados acima do preço, o que reforça a necessidade urgente de maior fidelidade e clareza de informações entre agentes e clientes.

A burocracia também afeta a eficiência do mercado imobiliário e sua capacidade de suprir as necessidades habitacionais da população. Projetos de construção frequentemente enfrentam atrasos devido a processos morosos de aprovação, o que não apenas aumenta os custos, mas também limita a oferta de imóveis disponíveis. Isso, por sua vez, impulsiona os preços para patamares inacessíveis para grande parte da população.

A boa notícia é que a transformação digital surge como uma solução promissora para os desafios enfrentados pelo setor imobiliário. Plataformas online de compra e venda de imóveis estão ganhando popularidade no Brasil, oferecendo uma maneira mais eficiente de conectar compradores e vendedores.

Essas plataformas oferecem uma vasta gama de opções e, o mais importante, fornecem informações detalhadas e atualizadas sobre preços e condições de cada imóvel. Isso ajuda a mitigar a falta de clareza e a especulação de preços, proporcionando uma experiência mais justa para todas as partes envolvidas.

Outra vantagem da transformação digital é a redução da quantidade de papelada envolvida nas transações imobiliárias. Contratos eletrônicos e assinaturas digitais podem substituir os documentos físicos, economizando tempo e recursos, além de serem mais amigáveis ao meio ambiente. Além disso, a tecnologia blockchain pode ser usada para criar registros imutáveis de propriedade, eliminando a necessidade de muitos documentos legais e simplificando o processo.

Entretanto, a transformação digital não é uma solução que pode ser implementada de maneira unilateral. Requer investimento em tecnologia, educação e regulamentação adequada. A segurança dos dados e a privacidade dos envolvidos também são questões críticas que precisam ser abordadas com seriedade.

A adoção da tecnologia pode ser a chave para desbloquear o potencial econômico do setor imobiliário brasileiro, tornando-o mais acessível e justo para todos. E ainda há uma pergunta que vira e mexe rodeia o pensar do brasileiro: Vale mais a pena comprar ou vender imóveis no Brasil?

Segundo o indicador Abrainc-Fipe, o número de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 9,8% nos primeiros seis meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano de 2022. E a tendência é que isso continue a subir nos próximos anos. Ou seja, com a desburocratização dos processos, talvez a compra de um imóvel novo esteja mais perto do que você imagina. Sem falar na clareza e confiança nas informações.

Porém, a dica mais valiosa na hora de decidir por uma compra ou venda é a seguinte: quais os processos eu terei que enfrentar? Conto com bons aliados (plataformas, agentes especializados) que me apoiem nesse momento? Qual o meu objetivo de vida? E, claro, o que posso fazer para desburocratizar esse processo?

CEO da Aroka Incorporadora e da Plataforma Custo Real