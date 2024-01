Inovação e empreendedorismo da periferia

Kaká D'Ávila

Vivemos numa era de compartilhamentos de conhecimentos e experiências no âmbito da inovação, da tecnologia e da busca por soluções que favoreçam o bem estar das pessoas em suas comunidades. Grandes eventos são promovidos para reunir informações relacionadas a isso. São ideias que contribuem para a resolução de problemas simples ou estruturais das comunidades, além de estimular práticas de sustentabilidade ambiental, fomentar o empreendedorismo e valorizar exemplos de inclusão da diversidade humana em setores da sociedade e da economia.

Entre os eventos que reúnem toda essa inovação está o South Summit, encontro realizado nos últimos dois anos em Porto Alegre. A capital gaúcha vai sediar novamente a edição de 2024 e certamente veremos cases de inovação tão interessantes quanto os expostos nas edições anteriores. Porém, o que chama atenção é o acesso das comunidades periféricas a esse evento. Verificamos soluções baseadas no uso de tecnologia para atender os anseios da sociedade de modo geral. Entretanto, essas ideias ficam restritas a grupos sociais que não incluem mentes inovadoras e empreendedoras que vivem na periferia. A troca de experiências não atinge as comunidades periféricas.

Por essa razão é necessário pensar em criar um ambiente focado na riqueza de ideias que provêm da periferia das nossas cidades, em especial grandes centros urbanos onde faltam oportunidades para incentivar mentes inovadoras. Recentemente protocolei na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe ao poder público a realização do South Summit da Periferia.

A proposição, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento, orienta a criação do evento, de forma anual, no mês de outubro e com foco em atividades de valorização à inovação, a conexões de negócios e ao empreendedorismo nas comunidades periféricas das cidades do Rio Grande do Sul. O South Summit vai proporcionar um ambiente favorável para o estabelecimento de um elo entre empresas e profissionais em atuação nas periferias. Isso pode fomentar novos empreendedores, novas oportunidades de negócios, e o surgimento de micro e pequenas empresas.

É importante envolver as comunidades nos processos de transformação social que ocorrem na esfera da inovação, da tecnologia e da sustentabilidade, além de alimentar as aptidões e potencialidades empreendedoras. O South Summit da Periferia pode suprir essa demanda.

Deputado estadual (PSDB)