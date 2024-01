Fábio Branco

É natural que cada novo ano traga consigo um ar de retrospectivas e perspectivas: olhando para trás, fazemos um balanço do que foi feito, e olhando para frente, projetamos o ciclo que se inicia. Sob esta visão, não faltam sinais de que uma boa maré se aproxima da cidade do Rio Grande.

A chegada da plataforma P-32 da Petrobras, que será desmantelada no Estaleiro Rio Grande, tem sido um impulsionador importante para a economia local, gerando 200 empregos em 12 meses. A ela soma-se a vinda da P-33, em 2024, que promete ampliar a criação de novos postos de trabalho.

Os bons ventos não param por aí. A exploração de petróleo pela Petrobras na bacia de Pelotas é uma excelente notícia, que nos permitirá atrair empresas e receitas para o município. E nessa onda positiva, também aumentaram as oportunidades de empregos formais em Rio Grande, registrando um crescimento de 10%, assim como o número de negócios abertos na cidade, um incremento de 31%. Isso sem falar na esperança ainda viva para a vinda da Usina Termelétrica do Rio Grande.

Mas não é só com desenvolvimento econômico que se faz uma virada de chave em uma cidade, é também com desenvolvimento social. Cuidar do futuro e cuidar da nossa gente são duas missões que precisam caminhar juntas. A implantação do programa Virada da Paz é um exemplo disso. Com políticas públicas consistentes e um trabalho integrado das forças de segurança, foi possível reduzir a criminalidade no município — os casos de homicídios diminuíram 59% em relação ao mesmo período do ano passado. Cidade mais segura gera mais empregos.

Se hoje o Rio Grande pode dizer que está dando a volta por cima, não é fruto do acaso. Nosso modelo de governança — em parceria com a universidade, entidades e demais órgãos públicos — garante o sucesso das ações e é o que tem movido essa transformação e reacendido, ainda que discretamente, a esperança no peito riograndino.

Sabemos que o caminho ainda é longo e cheio de desafios, mas a união de esforços e as boas notícias nos mostram que estamos no rumo certo.

Prefeito do Rio Grande (MDB)