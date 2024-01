Jornal do Comércio, página 18, edição de 09/01/2024 A prefeitura de Porto Alegre deu início ao processo de demolição do prédio conhecido como Esqueletão, localizado no Centro Histórico da capital gaúcha. Com a construção iniciada na década de 1950, o prédio está inacabado desde então. A previsão é de que os trabalhos de derrubada tenham início no mês de fevereiro com conclusão prevista para maio (). Pega o dinheiro desta demolições e leva água para Zona Leste de Porto Alegre. (Ronaldo Pfeil)

Esqueletão 2

Se não derrubar logo, vira patrimônio. (Bruno Vogt)

Posto da Redenção

Jornal do Comércio, edição de 09/01/2024 A área do antigo Poso da Redenção, na avenida Osvaldo Aranha com a rua José Bonifácio, em Porto Alegre, será ocupada por uma operação gastronômica. O terreno pertence ao município e receberá proposta de licitantes (). Por que não vira extensão do hospital de Pronto Socorro? Émesmo, gastronomia é mais importante do que saúde. (Diego Silveira)

Clima

Site do JC, 09/01/2024 Conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 2023 foi o ano mais quente já registrado no Brasil, com a temperatura média chegando a 24,92°C, superando 2015 e 2019 (). Realmente, espero que 2024 tenha dó da gente e diminua o calor porque ano passado foi difícil. (Rosimara Lima)

Explosão

Site do JC, 09/01/2024 Uma das vítimas da explosão que ocorreu no dia 4 de janeiro em um condomínio no bairro Rubem Berta, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, não resistiu aos ferimentos e faleceu (). O bom mesmo é comprar um terreno, até longe do Centro, do que comprar e pagar os olhos da cara, para morar em blocos mal construídos. (Ademir Maier)

GeraçãoE

Site do JC, GeraçãoE, 05/01/2024 A WeCollab é uma plataforma que oferece a possibilidade de candidatos avaliarem os processos seletivos de empresas e conta com mais de 400 avaliações de candidatos que não pagam para participar (). Parabéns! Finalmente uma ideia genial para apoiar as pessoas em seus processos seletivos! Sensacional! (Angela Ditter)