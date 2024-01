A nossa própria maratona

Mari Pimentel

Embora cada vez mais popularizado, poucos sabem o que acontece nos bastidores dos esportes de alta performance. Em especial com as gurias da corrida, do ciclismo e triatlo, há uma grande parceria, que envolve brincadeiras e histórias comuns. Um dos maiores motivos de risadas certamente são os rapazes que insistem em deixar o seu treino para trás para tentar se provar quando uma mulher ameaça a sua posição.

Há poucos dias, enquanto corria pela Goethe, entrando na Vasco da Gama em direção à Redenção, ultrapassei um rapaz que também corria. Ao ver meu ritmo acelerado, acelerou abandonando o seu próprio passo para não deixar que eu fosse mais rápida. Durante vários minutos disputou ombro a ombro, indo além do que podia. Terminou ofegante tomando água em um banco do Parque Farroupilha. Enquanto eu seguia meu treino normalmente, ele deixou para trás a própria consistência em uma disputa inexistente.

Para nós mulheres, essa é uma situação tão comum que vira até motivo de risada. É o peso a mais na academia, a corrida sem compasso para ficar na frente a todo custo, a pedalada mais forte que compromete o treino inteiro… Alguns homens simplesmente não estão preparados para serem ultrapassados por mulheres. Essa situação se reflete na vida profissional, onde uma mulher em destaque precisa lidar com a oposição a todo custo de quem não consegue nos ver como líderes e protagonistas.

Quando falamos sobre conquistar espaços não é uma metáfora: mulheres precisam, todos os dias, provar serem capazes de estar no topo. Seja no setor privado, onde por muitos anos trabalhei no mercado financeiro, ou na política, onde hoje atuo como vereadora, nossa missão é árdua - mas que traz resultados não apenas para nós mesmas, mas também para as que virão depois de nós.

A sociedade ainda está aprendendo a ver mulheres desenvolvendo toda a sua potência e ocupando espaços de liderança e protagonismo em todos os setores da sociedade. Mesmo em um estado onde até mesmo uma governadora já tivemos, nossa Capital jamais elegeu uma mulher prefeita. É uma jornada feita passo a passo, dia a dia, conciliando filhos, carreira, família e sonhos, vencendo as desconfianças e construindo um futuro melhor.

Por sorte, os que perdem o passo para nos impedir estão ficando cada vez mais para trás. Homens e mulheres, juntos, podem atingir seu potencial mais facilmente sem transformar tudo em uma disputa boba de nenhuma construção. Mas, aos que ainda não conseguem, aconselho que se acostumem!

Vereadora de Porto Alegre (Patido Novo)