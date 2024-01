A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa Gaúcha começará o ano debatendo uma proposta para sustar os decretos do governo do estado que revisaram benefícios fiscais a setores da economia do Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, 5/1/2024). É uma prerrogativa do governador, além do mais é uma matéria que versa sobre competência constitucional exclusiva do Poder Executivo, assim a Constituição definiu! (José Braga)