Perspectivas para o setor imobiliário em 2024

Marcos Bassanesi

É notável o otimismo do setor imobiliário para 2024, e razões para isso não faltam. Se no início de 2023 o mercado era incerto, o ano termina com ótimas perspectivas de negócios. O horizonte positivo tem sua primeira explicação na taxa Selic.

A tendência de mais reduções, além da inflação controlada, proporciona que investidores visem novos negócios imobiliários. Além disso, com juros menores, empreendimentos residenciais também devem ser mais procurados, com condições de financiamento atrativas.

Outro dado importante é o valor médio do aluguel residencial que, em Porto Alegre, registrou um aumento de 9,5% no acumulado de 12 meses, completos em setembro. Esse resultado incentiva a busca de imóveis como fonte de investimento, refletindo diretamente no lançamento de empreendimentos em toda a Capital.

Vemos lançamentos em praticamente todos os bairros. Para se ter ideia, as vendas de novos imóveis em Porto Alegre atingiram 7,7%, em setembro, último levantamento divulgado pelo Sinduscon-RS.

Em especial, quando falamos de imóveis residenciais, a perspectiva é de avanço em 2024. Isso porque os resultados dessas comercializações já se destacaram ao longo deste ano. Apenas no primeiro semestre de 2023, registrou-se um avanço de quase 4% na comparação com o mesmo período de 2022. Inegavelmente, a cidade tornou-se mais atrativa. Os investimentos feitos na orla do Guaíba foram fundamentais para esse novo olhar. A população passou a ocupar os espaços públicos e, consequentemente, novos negócios surgiram na Zona Sul. Trabalhando na região há oitos anos, posso garantir que esses investimentos, tanto públicos quanto privados, foram um ponto decisivo para a cidade como um todo.

Na Zona Sul especificamente, as vendas tanto residenciais quanto comerciais deste segundo semestre, até novembro, também tiveram aumento. Para se ter uma ideia, na nossa empresa, registramos um acréscimo de 18,6% em relação ao ano passado.

Esses dados apontam um caminho positivo para 2024. E o nosso desejo é de que possam ser até superados no ano que vem. Com um cenário macroeconômico favorável e Porto Alegre proporcionando um ambiente de negócios cada vez mais promissor, as expectativas são as melhores.

Sócio e diretor da Pier 36 Imóveis