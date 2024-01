"O valor de R$ 5 bilhões é o início do fim do financiamento público. Ano que vem, nós estaremos a discutir o retorno do financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Eu não tenho dúvidas disso", Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado Federal.

"Tanto sofrimento, tanto derramamento de sangue. Nosso mundo se tornou mais turbulento e mais difícil. Ele muda a uma velocidade quase deslumbrante e é por isso que também temos que mudar", Olaf Scholz, chanceler alemão.

"É curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia, agora por ocasião do Natal. O meu nome não aparece. O que aparece é assim: 'A inflação caiu, o emprego subiu. Viva Lula!' E o Haddad é um austericida. Então, ou está tudo errado ou está tudo certo", Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda.

"Foi um ano de muitos desafios e amplo diálogo para colocar de pé projetos e entregas de parcerias público-privadas. O resultado é que temos uma carteira das mais ousadas e bem estruturadas do país. O valor de R$ 15 bilhões previstos em investimentos demonstra isso. No Rio Grande do Sul, os investidores já compreendem que há um bom ambiente para negócios", Pedro Capeluppi, secretário estadual de Parcerias e Concessões.