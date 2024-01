LideraRS - mais um compromisso com o futuro

Ana dal Ben

Um bom líder é fator de transformação na performance de uma equipe e, para atrair bons líderes, é preciso criar incentivos para que os melhores profissionais queiram assumir essa responsabilidade. O Rio Grande do Sul, sob liderança do governador Eduardo Leite, tem demonstrado profundo entendimento desse tema ao implementar a seleção por competências para os cargos de liderança e a adequação da sua remuneração.

Um sistema de seleção justo e a remuneração adequada refletiram nas centenas de inscritos nos processos seletivos do QualificaRS - um projeto que, inspirado nas práticas do setor privado, recruta e seleciona o candidato mais apto com base nas suas competências.

Contudo, a inovação sempre traz novas perguntas: como oportunizar competitividade nas seleções aos servidores que tenham potencial de liderança e ainda não tiveram a chance de desenvolvê-lo? Como preparar sucessores aptos e bem formados para os cargos de liderança? Os frutos da educação são colhidos no longo prazo. É preciso plantar.

Assim nasceu o LideraRS, um projeto conduzido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que oportuniza aos servidores com potencial de liderança uma formação executiva robusta para que tenham prontidão para ocupar as altas posições da administração pública do Estado. Os inscritos passam por processo seletivo que avalia a sua trajetória, de modo que conquistas acadêmicas, profissionais e pessoais sejam consideradas - inspirado no modelo de universidades estrangeiras, onde esporte, voluntariado, ativismo e projetos desafiadores são valorizados.

Os 50 selecionados terão a oportunidade de estudar e vivenciar temas como ciência política, gestão pública e liderança em 132 horas de formação e, para demonstrar seu potencial de articulação e relacionamento, terão a missão de convidar um gestor do alto escalão do Estado que os inspire para ser seu mentor. Esse mentor receberá formação e compartilhará suas conquistas, fracassos e casos reais de carreira. O LideraRS é plantio, é mais uma semente de compromisso com o futuro.

Subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Estado do Rio Grande do Sul