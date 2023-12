Acelerando investimentos em Porto Alegre

Sebastião Melo

Gastar pode ser um grande desafio na máquina pública, mesmo quando se tem recursos garantidos para determinados projetos e obras. São muitos os fatores que impedem por vezes tirar do papel uma despesa; há muita burocracia a vencer e outros entraves da rotina. Mas a cidade tem pressa. E perseguir o equilíbrio nas finanças desde o início da gestão tem, acima de qualquer motivação, o objetivo de entregar melhores serviços e infraestrutura à população.

Pelo terceiro ano consecutivo estamos batendo recorde de investimentos na Prefeitura de Porto Alegre. Foram R$ 326 milhões no primeiro ano de governo, superando em 18% o ano anterior. Em 2022, chegamos a R$ 460 milhões, num aumento de 41%.

Esses números significam mais asfalto nas vias, conclusão da Severo Dullius, qualificação de unidades de saúde, modernização da estrutura de segurança da Guarda Municipal, aquisição de tecnologia para a educação, implantação de redes de água e muitos outros avanços. Mas as demandas represadas por investimento são imensas, e ainda em junho deste ano, acompanhando a execução do orçamento, identificamos que teríamos espaço para fazer mais.

Criamos uma força-tarefa interna chamada de Programa de Aceleração de Investimentos (PAI), liderada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, para identificar projetos factíveis em curto prazo e que se traduzissem diretamente em benefício do cidadão. Assim, fecharemos o ano com um adicional de R$ 130 milhões em investimentos, destinados a melhorias concretas que já estão vindo para a vida real, como os ônibus elétricos, o programa Agiliza Saúde - para redução de filas de exames, consultas e cirurgias -, os totens de segurança e o Mais Cultura, que destinou mais de R$ 15 milhões ao Fumproarte e demais projetos da área. Ao todo, vamos superar meio bilhão de reais empregados diretamente naquilo que mexe com a vida dos moradores e que representa uma Capital mais desenvolvida.

Em 2023, fecharemos novamente as contas públicas no azul. E como a prefeitura não é uma empresa, o saldo positivo, ou superávit, irá virar investimentos no próximo ano, porque são muitos os problemas a resolver para levar oportunidade, dignidade e qualidade de vida aos porto-alegrenses.

Uma Capital que reduz impostos, aumenta a arrecadação, mantém as finanças em equilíbrio e faz todo o esforço para direcionar os recursos às áreas que mais precisam. Esse é o compromisso que assumimos e honramos com Porto Alegre.

Prefeito de Porto Alegre (MDB)