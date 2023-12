Cuidado com os presentes de grego

Saymon Leão

A época natalina — aliada à expansão nas formas de pagamento e o aumento alarmante de crimes cibernéticos — fez com que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançasse a terceira edição de sua companha antifraude. O slogan já diz tudo: “Pare e pense: pode ser golpe”.



A iniciativa trata do tema de maneira didática, visando alertar não só os consumidores, mas também os bancos, varejistas, área de saúde e demais públicos impactados. O propósito é recomendar cuidados básicos na utilização dos meios eletrônicos, justamente para evitar golpes.



Muitas vezes, para chegar às vítimas, os criminosos utilizam a logomarca ou nome de uma empresa de forma indevida, fazendo contato com pessoas que já possuem uma relação de consumo. E, a partir disso, apropriam-se de dados pessoais e bancários para praticar outros golpes, segundo análise de Vanessa Louzada, CEO da Deep Legal, lawtech especializada em inteligência de dados e gestão preditiva. “O que observamos no levantamento é que, na maioria dos casos, as empresas tiveram de ressarcir, de alguma forma, os clientes que foram lesados pelas quadrilhas, mesmo que o crime tenha ocorrido sem o conhecimento da corporação”, aponta a especialista.



E o que fazer diante desses riscos, cada vez mais frequentes, e da “profissionalização” por parte de quem comete práticas criminosas? Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, empresa de tecnologia voltada ao desenvolvimento de e-commerce, sugere uma série de atitudes simples e que devem ser incorporadas ao dia a dia nas compras online: usar apenas o cartão visual (que expira após determinado período), conferir a reputação das lojas em sites como o Reclame Aqui, não clicar em links suspeitos ou desconhecidos, verificar a URL dos sites e ler os comentários nas redes sociais da marca. Tudo isso já ajuda a evitar problemas sérios, de acordo com ele.



Dentre as artimanhas recorrentes para aplicação de golpes, as mais comuns envolvem link falso, maquininha clonada, falso motoboy e até mesmo centrais forjadas de atendimento ao cliente (o famoso 0800). Por isso, a campanha terá comerciais onde atores interpretarão bandidos, cantando para alertar os telespectadores. “Zap ou telefonema, pra mim tanto faz. Peço a grana com urgência e cada vez te roubo maaaais. Quem não para e pensa cai. Pego seus dados bancários e os pessoais. Roubo todo seu salário. E até redes sociais”, diz uma das músicas.



Portanto, antes de qualquer ação, vale redobrar a atenção. Nesta época, o cuidado deve ser intensificado, para que o Natal seja motivo de celebração — e que tenhamos apenas os bons presentes, e não presentes de grego que podem levar a dores de cabeça em pleno período festivo.

Advogado especialista na área digital e proteção de dados e coordenador do escritório SCA — Scalzilli Althaus