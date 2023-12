Tendências de Comunicação para 2024

Ana Paula Megiolaro

O ano de 2024 está batendo na nossa porta e precisamos seguir falando de comunicação, a competência mais desejada no mundo. Sem uma comunicação efetiva, nenhum negócio sobrevive. Nas mentorias corporativas, sempre lembro aos gestores, que é impossível inovar sem investir nas habilidades de comunicação de todo time. Acompanhar as tendências do mercado na área da comunicação é essencial para qualquer profissional, ainda mais em um cenário extremamente dinâmico que vivemos hoje, com a busca constante pela inovação. Assim, destaco aqui três tendências muito fortes da área para o próximo ano e os seguintes.

A primeira é a capacitação constante em comunicação, para todos, em especial para os líderes, que precisam ter uma comunicação assertiva, para o sucesso na gestão do negócio e das equipes. O investimento no aperfeiçoamento da comunicação é vital, tanto para organizações públicas quanto privadas.

O relatório do Fórum Econômico Mundial (Future of Jobs Report, 2023) faz uma projeção até 2027 e menciona a necessidade de desenvolver e aprimorar habilidades de comunicação, como, por exemplo, a escuta ativa e a comunicação assertiva.

A segunda, um olhar atento e detalhado na comunicação interna. As organizações precisam escolher os canais adequados para manter as suas equipes muito bem-informadas e orientadas. Na era da informação e da sua extrema facilidade de acesso a ela, ainda há projetos que não avançam por total falta de comunicação entre os envolvidos. A escolha dos canais deve ser estratégica, para conectar todos os que fazem parte do grupo de trabalho. O grande desafio depois da escolha do canal mais adequado é a construção de uma mensagem que seja compreendida por todos os públicos. A ausência de um planejamento na comunicação interna provoca ruídos de diversos tipos, que causam muitos prejuízos financeiros e de reputação.

A terceira, a comunicação ESG (Environmental, Social and Governance) precisa ter ações executáveis e que envolvam todos os stakeholders. As questões ambientais, sociais e de governança devem ser protagonistas na cultura organizacional, uma vez que refletem diretamente na imagem e reputação da organização, seja ela pública ou privada. Os profissionais da comunicação devem trabalhar com o porta-voz (e líderes) a inserção natural dos temas ESG em seu storytelling e narrativa - atenção que contar história é o meio ou estratégia, a narrativa é o fim ou objetivo.

Sócia-diretora da Roedel Intl Advisor