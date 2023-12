Muitos dados podem atrapalhar a gestão?

Edmilson Maleski



Um volume imenso de dados e informações é gerado diariamente. Com o uso da inteligência artificial em maior intensidade, essa quantidade deve crescer exponencialmente nos próximos anos. Mas e quem analisa esses dados? Quem realmente consegue transformar isso em inteligência de mercado e melhorar a gestão?

Segundo uma pesquisa da Experian, 89% das empresas ainda encontram dificuldades no gerenciamento de dados e 95% alegam que a má qualidade das informações atrapalha a interação com o consumidor e a eficiência das operações. Por isso, é tão importante entender os dados e ter pessoas nas equipes que possam analisar os mesmos com inteligência.

Percebemos que, ao longo dos anos, a geração de dados que custava um valor muito alto passou a ser obtida de forma descomplicada pelas campanhas digitais o que gerou uma migração do orçamento de marketing das empresas para essa área. No e-commerce, não foi diferente. Com o Google Analytics instalado corretamente, os lojistas passaram a ter informações da quantidade de acessos, origem dos acessos, região do país, tipo de dispositivo e muito mais. Com isso, é possível direcionar o orçamento e entender melhor o cliente.

No entanto, o volume de informações ainda é um entrave e acaba afastando muitos gestores de e-commerce. É preciso entender os indicadores, o funil de vendas e outros termos. Para isso, estão disponíveis ferramentas e metodologias e existem profissionais especializados nessa gestão. São pessoas capazes de transformar esses “rastros” em informações estratégicas. Tendo isso, é possível mudar processos e melhorar a tecnologia para o que seus consumidores realmente precisam, no momento em que buscam, e da forma que eles preferem comprar.

Entender o comportamento do consumidor é, muitas vezes, mais valioso do que entender o produto. Quem domina essa jornada de compra tem se destacado muito mais na comunicação e também na adaptação da oferta de valor.

CEO wap.store