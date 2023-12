Aumentar o ICMS reduz a liberdade das pessoas

Felipe Camozzato

Prestes a encerrar o ano de 2023, o governador Eduardo Leite apresentou um plano cujo recado é bastante claro: o Estado quer que paguemos mais imposto. Mas será esse um caminho sem alternativa como tem sido vendido aos gaúchos? Entendo que não e procuro aqui mostrar por quê.



No Plano “A”, o governo quer passar a conta dos seus gastos para toda a população. Sob a justificativa de aumentar investimentos e qualificar os quadros do serviço público, quer aumentar os preços da comida, da luz e de tantos outros bens e produtos. Já no no Plano “B”, por outro lado, o Executivo quer retirar benefícios fiscais de diversos setores da economia gaúcha. Na prática, isso também é aumento de impostos - e agravado por retirar a capacidade destes setores seguirem competitivos.



Como deputado, creio que é falsa a dicotomia do plano “A” ou plano “B”. Por isso, votarei contra o aumento de impostos. Entendo que o meu papel enquanto parlamentar é dizer que a escolha política pode ser também a de reduzir o tamanho do estado e dos seus gastos. Se há setores em que incentivos podem ser revistos sem que se perca a competitividade, então que se revise. Porém, antes de passar o chapéu para tirar mais dinheiro do cidadão gaúcho, entendo que devemos revisar nossas despesas.



Ao olharmos para os dados mais recentes da economia gaúcha, notamos que o Estado não possui um grave problema de receitas, pois a arrecadação com ICMS está maior que sua média histórica, já descontada a inflação. É verdade que as parcelas de pagamento da dívida do Estado com a União devem consumir uma parcela crescente do orçamento estadual, o que irá exigir um esforço de ajuste da máquina pública. Mas, novamente, devemos buscar esse recurso no bolso dos gaúchos, ou devemos tornar mais eficiente o uso dos recursos já disponíveis?



Respeito a opção política do governo, de manter seus gastos e buscar apenas ampliar suas receitas. Porém, ao restringir as opções apenas para o viés da arrecadação, o governo poderá ser surpreendido com uma reação do setor produtivo: redução de empregos, redução de investimentos, sonegação/elisão, ou mesmo deixar ao RS. Teremos, com isso, um problema perigoso: a arrecadação ficará abaixo do esperado, e os compromissos financeiros assumidos seguirão inalterados.



Portanto, escolheria o plano “C”: redução e/ou congelamento de despesas da máquina pública. Quem sabe, inclusive, uma força tarefa entre os poderes e para conter seus orçamentos (sempre crescentes) e poupar o cidadão de maior carga tributária? Afinal de contas, o cidadão não consegue compreender porque precisa pagar mais impostos, ao passo em que há dinheiro sobrando para comprar carros de luxo, pagar quinquênios, reajustar salários, etc. Como liberal, acredito que o melhor uso para o dinheiro das pessoas é no seu próprio bolso, sob suas próprias escolhas. A liberdade do cidadão é menor quanto maior for a capacidade do estado de definir como ele gasta o seu dinheiro.

Deputado estadual (Novo)