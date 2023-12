Aumento de imposto, não!

Suzana Vellinho Englert

Até quando a solução para os problemas de recursos estaduais será o aumento de tributos? Infelizmente, não tenho essa resposta e acredito que ninguém a tenha. Mudam os governantes, mas a alternativa encontrada, não. A solução passa sempre pelo aumento de impostos para sanar os gastos.

A tentativa para aumentar o ICMS de 17% para 19,5%, que o governo estadual está propondo, afetará a base das famílias gaúchas, uma vez que atinge itens essenciais como luz, supermercado, roupas, entre outros. Para os empresários será ainda mais impactante, visto que são eles os geradores de empregos, investidores do desenvolvimento estadual e arrecadadores de impostos.

O governo está justificando a ação com o argumento de que a reforma tributária federal obriga a remanejar impostos pelos próximos quatro anos para garantir uma maior participação tributária no bolo nacional posteriormente. As duas alternativas apresentadas pelo governo são: aumentar o ICMS ou cortar benefícios fiscais de setores já bastante fragilizados.

Essa iniciativa só gera uma atmosfera de insegurança e incertezas em todos os níveis da sociedade. Somos gestores de nossas casas e empreendimentos, e quando gastamos mais do que ganhamos, o que fazemos? Reduzimos gastos de todos os lados e reequilibramos as contas. Não há milagre ou fórmula mágica. O que deve haver é uma maior sensibilidade do Governador neste momento em que o povo gaúcho está exaurido após o enfrentamento das catástrofes naturais que muitos municípios sofreram.

Está na história do Estado as inúmeras batalhas que já foram enfrentadas pelo povo gaúcho, sejam guerras, efeitos climáticos, pandemia ou por consequência de más gestões temos demonstrações suficientes de que juntos somos mais fortes.

Queremos um projeto conciliador, que através do diálogo nos possibilite pensar juntos na melhor forma de assegurar minimamente o futuro, de termos uma gestão pública com a qualidade que merecemos. Queremos um Estado que estimule o desenvolvimento do empreendedorismo, que retenha talentos, que incentive segmentos estratégicos da economia como turismo, inovação e saúde. Que cresça junto com seus habitantes, que traga para dentro do seu território todos os estímulos para o crescimento. E que principalmente, um Estado que não tenha no aumento de impostos a única solução, nem a mais fácil.

Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)