O conhecimento que salva: a desmistificação do câncer de próstata

Debora Biff

O mês de novembro foi marcado no calendário brasileiro com várias atividades em combate e prevenção ao câncer de próstata. Uma tentativa do Ministério da Saúde em reduzir mais de 42 mortes que ocorrem diariamente no país em decorrência do câncer de próstata. A campanha tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças que afetam a população masculina, em especial esse tipo de câncer. O movimento Novembro Azul iniciou em 2003, na Austrália, a partir do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, em 17 de novembro.

Mas por que, mesmo sabendo dos riscos, os homens apresentam resistência em adesão à campanha? Existe uma questão impregnada na cultura masculina de que o exame de toque é algo desonroso e constrangedor. De fato, pode gerar desconforto psicológico e físico. Porém, a realização do exame de toque não pode ser substituída pelo exame de sangue, que aparece alterado somente com uma progressão considerável da doença, e não indica necessariamente que o homem tem câncer e sim alguma alteração na próstata.

É importante que exista uma conscientização da população masculina quanto à procura por atendimentos médicos de todos os tipos. Os homens tendem a procurar menos os serviços de saúde e assim acabam sendo acometidos por doenças já em estágios mais avançados ou estando com uma saúde bastante comprometida. A realização de exames periódicos previne não somente o câncer de próstata, mas também problemas cardiovasculares, outro fator que impacta consideravelmente nos índices de mortalidade masculina (180 mil mortes por ano).

A conscientização dos homens ultrapassa as necessidades apresentadas no mês de novembro. Existe uma necessidade de mudança cultural e de aproximação desta população de todos os serviços de saúde. Infelizmente, o que se vê até hoje, é a imagem do homem forte, o provedor da segurança e das finanças, a origem da sociedade patriarcal. Mas isso tem consequências graves. E aí vale o alerta: vamos reconstruir esse paradigma. Previna- se!

Coordenadora do Curso de Enfermagem da Estácio