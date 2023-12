Preservação ambiental é marca de Porto Alegre

Germano Bremm

Uma cidade com futuro é a que alia desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Não há como fazer planejamento urbano sem promover medidas de preservação ambiental, da biodiversidade e dos recursos naturais. Em Porto Alegre, nossa gestão tem uma série de ações para tornar a capital gaúcha um modelo de gestão ambiental. Algumas destas iniciativas foram apresentadas durante a COP 28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Dubai.

Além do Plano de Ação Climática de Porto Alegre, que está sendo desenvolvido com recursos a fundo perdido do Banco Mundial, já concluímos o inventário de gases de efeito estufa, o primeiro estudo da revisão do Plano Diretor. São ferramentas que estão contribuindo para determinar as ações prioritárias que devem ser implementadas para lidar com os efeitos das mudanças climáticas.

A partir dessas iniciativas surgiu o POA Verde, um programa para a qualificação de áreas verdes, arborização, preservação de unidades de conservação e monitoramento. Já faz parte da nossa rotina o plantio de árvores, manejo da arborização, preservação e conservação dos ambientes naturais. Tanto que mais de 12 mil mudas de árvores foram plantadas desde 2021, período em que foram investidos mais de R$ 38 milhões nessas ações, um recorde.

Agora, com a entrega da revitalização do Viveiro Municipal, totalmente reformado com novas estufas, irrigação automatizada e banco de sementes, o serviço será intensificado. A meta é produzir 2 mil mudas nativas por ano para serem plantadas em bairros com menores índices de arborização e locais com maior risco de ondas de calor. É o que chamamos de plantio inteligente.

Também estamos investindo na volta dos medidores da qualidade do ar à Capital, equipamentos que terão papel fundamental para monitorar os poluentes e acompanhar a evolução e a efetividade das ações que estão sendo adotadas. Anunciamos a retomada do monitoramento durante a COP, diante de cientistas e lideranças de todo o mundo, como forma de reafirmar o compromisso em tornar a capital gaúcha modelo em desenvolvimento econômico sustentável.

O desafio - global e local - é grande frente às mudanças climáticas. Agir preventivamente e investir na preservação ambiental, como Porto Alegre vem fazendo, é um compromisso de uma gestão responsável com o futuro.

Secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre