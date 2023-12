Impactos das mudanças climáticas na saúde

André Felipe da Silva Guedes

Entre os diversos impactos oriundos das mudanças climáticas, devemos destacar, além dos que afetam o meio ambiente, aqueles que estão relacionados à saúde humana. O clima pode, de fato, sensibilizar a saúde humana por meio de três formas principais.

A primeira refere-se aos efeitos diretos dos eventos climáticos, que afetam a saúde por meio de sua ação sobre a fisiologia humana. Neste caso, não é incomum observarmos nos noticiários a elevação de mortalidade, com o aumento da frequência e/ou intensidade de ondas de calor. As temperaturas altas impõem uma tensão adicional sobre os sistemas cardiovascular e respiratório, aumentando, assim, os níveis de viscosidade e de colesterol do sangue.

A segunda forma refere-se às mudanças diretamente relacionadas ao meio ambiente e que alteram os fatores determinantes da saúde. Neste caso, os efeitos das mudanças climáticas recaem sobre a agricultura, reduz a produção de alimentos, influenciando, em muito, na disponibilidade de recursos hídricos que, em consequência, amplia a escassez de água potável e impacta na ecologia de vetores de agentes infecciosos. Um dos exemplos é a proliferação de mosquitos, alterando a distribuição espacial e a intensidade de transmissão de doenças infecciosas endêmicas, como malária, dengue e chikungunya.

A terceira forma envolve os efeitos dos eventos climáticos sobre os processos sociais que interferem na trajetória da sociedade. Os casos de secas prolongadas afetam a produção agrícola de subsistência e podem desencadear a migração de grupos populacionais do meio rural para o urbano. Tal fato acentua ainda mais os problemas sociais decorrentes da carência da infraestrutura urbana nas grandes cidades.

A verdade é que as mudanças climáticas estão ameaçando a segurança alimentar e aumentando as doenças transmitidas por alimentos, água e vetores, enquanto os impactos climáticos também afetam negativamente a saúde mental. Em suma, estamos sendo forçados a tomadas de decisões rápidas, com base em eventos climáticos, para decidir sobre qual lugar iremos escolher para viver e trabalhar.

