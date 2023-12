Banrisul: um banco aberto ao novo

Fernando Lemos

Raras são as organizações que chegam aos cem anos. Entre tantos fatores nessa receita, talvez o mais importante seja nunca perder de vista seus valores e sua capacidade de se renovar. Princípios que estão na base para o Banrisul se aproximar desse marco, seguindo tão relevante para as pessoas.

Nascemos e crescemos com uma forte conexão com nosso chão. Evoluímos sendo testemunhas e fomentadores das forças do Rio Grande do Sul, seja no campo, no varejo, nas indústrias, ou na realização de objetivos dos nossos clientes. Contribuímos, também, com as potencialidades de cada região do Estado.

Como toda evolução, ela traz desafios permanentes. O Banrisul se tornou uma companhia de capital aberto, com acionistas ao redor do mundo — a maior do RS, em processo que liderei em minha gestão anterior à frente do banco. Estamos no auge de uma revolução tecnológica, trazendo novos termos e costumes ao nosso dia a dia: fintechs, open finance, PIX, Drex, apps. E o perfil dos consumidores também mudou: eles exigem experiências cada vez mais personalizadas, ágeis e digitais.

Como dar conta de todas essas transformações e ainda ser relevante para as pessoas e negócios? O Banrisul responde com aquilo que está em sua essência: ser um banco aberto para o novo. Ser cada vez mais flexível e adaptável, entendendo o cliente e suas necessidades — e usando a inovação de forma inteligente, para oferecer produtos e serviços ainda melhores.

Exemplo: se por um lado seguimos como fortes parceiros do varejo, somos também catalisadores do ecossistema de inovação, disponibilizando recursos e acelerando startups, além de apoiar diversas iniciativas do segmento. Somamos tecnologias como inteligência artificial e dados aos nossos profissionais de excelência para que, seja no app ou na conversa olho no olho com os gerentes nas agências, nosso cliente receba soluções customizadas para sua necessidade.

Por isso, o Banrisul é um banco único. Uma instituição aberta para o novo, que evolui ao lado das pessoas, das empresas, das tecnologias e do Rio Grande. Entraremos em 2024 com essa mesma atitude, em mais um passo para nossos 100 anos e renovando nosso compromisso com os gaúchos.

Presidente do Banrisul