A revisão necessária para uma cidade melhor

Antonio Carlos Zago

A Porto Alegre que conhecemos hoje passou a existir a partir da aplicação de normas criadas pelo Planejamento Urbano. Via de regra, esses conceitos precisam ser revistos periodicamente para que possam atender ao aspecto dinâmico da cidade. A maior expressão normativa do Planejamento Urbano é o Plano Diretor, documento que está em período de revisão e discussão por autoridades e entidades ligadas ao desenvolvimento na capital gaúcha.

Para participarmos efetivamente deste processo de revisão, em primeiro lugar procuramos entender o resultado obtido na cidade com a aplicação das atuais diretrizes e o que deveria, ou poderia, ser modificado. Para isso, foi criado um grupo técnico composto por arquitetos, engenheiros, advogados, biólogos, entre outros especialistas que estudaram os efeitos da aplicação do atual Plano Diretor na cidade. Procuramos mapear os pontos positivos e negativos, com o intuito de identificar ações necessárias para tornar a cidade um lugar ainda melhor para se viver, trabalhar, investir e garantir mais qualidade de vida para a população.

A partir da união de interesses comuns relacionados à revisão do documento, surgiu o movimento Porto Alegre , que hoje é composto por mais de 50 entidades representativas e que trabalham por uma cidade melhor. O primeiro objetivo é a revisão do Plano Diretor, para que o documento permita uma cidade mais atrativa, desenvolvida e inteligente. Com o resultado dos estudos e das dinâmicas dos grupos, elaboramos um documento com várias sugestões de melhoria que foi entregue à prefeitura.

Acreditamos que as propostas encaminhadas poderão resultar numa cidade mais eficaz, com destaque para melhoramentos em vários aspectos, tais como, a valorização dos espaços públicos, a aplicação do modelo de cidade mais compacta com bairros mais completos para que se evitem grandes deslocamentos por parte dos moradores, mais caminhabilidade aliada a maior segurança, maior regularização fundiária, entre outras melhorias. Com a revisão do atual Plano Diretor, Porto Alegre poderá crescer e oferecer muitos mais para a população.

Arquiteto, urbanista e porta-voz do movimento Porto Alegre