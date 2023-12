O ocaso "por acaso": pondo fim à ansiedade

Guilherme Carvalho

O ocaso, como lado cardeal onde o sol se põe, transluz um cometimento à ideia sem previsão - porventura imprecisa -, mas sem sofreguidão.



O ocaso é realmente perdido e nele só se encontra quem não se limita ou se reprime. Bem ou mal, o ocaso é nosso desejo, uma certa dose de luz, cujos raios, mesmos translúcidos, são encucáveis. Ele tem lugar e, embora não cotidiano, é sonhado.



Mas o ocaso é insaciável. A pluralidade de ideias, a efemeridade de um mundo cada vez menos singular, a intolerância abjeta, tudo nos torna reféns de uma liberdade exagerada, em que decidir vira um trauma diante de tão amplas possibilidades.



O descontentamento fustiga nossas iniciais alegrias, propulsando a ansiedade, porque sempre há espaço para mais. Ladeado pela ansiedade, não existe ocaso.



Nunca há por desejo quando muito se busca. Daí que, por acaso, desponta o ocaso, distante de tudo, mas perto do nada.



Asfixiados de planos, ideias e metas, nem por acaso nos escapa o ocaso. Logo assim, sem desejar endereço, mas encontrando lugar, a ansiedade se expande. O que era monocromático fenece na ebriedade das cores fluidas. O contemporâneo ultrapassa o “antigo”, ainda que neste exista a essência.



A preocupação intensa, excessiva e persistente, abre caminho para o medo das situações cotidianas. Já não existe um “por acaso”. O que não é pensado e concretizado, deixa de ter importância.



Talvez soframos de um trauma induzido pela aritmética dos sonhos do “outrem”. E isso também potencializa nossa ansiedade.



O acidental faz parte de nossa história, em que nem tudo se planeja e se esquadrinha. A acidentalidade é, em certa medida, charmosa. É dela que surge a arte, onde nascem as intensas palavras. O programado, no anseio da previsibilidade, tortura o bom desejo, a leveza, o “por acaso” - maltrata a vida.



A alegria depende de pequenos fatos, cujas realizações nem sempre tendem a respeitar a retilínea programação.



Levemente, por acaso, temos de encontrar significado para a vida. É preciso ver o sol se pôr, no seu mais intenso ponto cardeal. Que o ocaso nos contemple, definhando a ansiedade.

Doutor em Direito e ex-procurador de Estado