Os caminhos para enfrentar a insegurança alimentar

Ruth Ordovás

Nos últimos anos, o Brasil enfrentou muitas dificuldades econômicas e sociais por diferentes motivos - inclusive aqui seguramente a pandemia da Covid-19 - e uma das maiores é a urgência da fome. Segundo o II Inquérito de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 (II VIGISAN), cerca de 33 milhões de pessoas passaram fome no Brasil em 2022, em grau grave de insegurança alimentar, que significa privação no consumo de alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade.



Ao somar a região Sul e a macrorregião Sul/Sudeste, são 21,6% dos domicílios em insegurança alimentar grave - sem que haja comida e muito menos cumprimento das necessidades nutricionais mínimas para os integrantes dessas famílias - e, além desse percentual já alarmante, no Sul do país somam-se 38,3% da população em situação leve e moderada.



Em Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado, o cenário não é tão diferente. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e disponibilizados pelo município, em novembro de 2023 são 38.306 pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família - isso significa que 14 mil famílias estão em situação de pobreza com dificuldade de acesso digno a necessidades básicas.



Esses dados revelam o caráter indispensável de ações complementares que visam tornar acessíveis alimentos de qualidade à população, principalmente a quem se encontra em uma situação delicada. A fome é uma questão não só de assistência social, mas de saúde pública, com consequências diretas na educação e no trabalho, no desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida, e merece atenção da sociedade civil, além das próprias entidades governamentais.



A Ação da Cidadania pelo seu Comitê Caxias desenvolve iniciativas para conseguir donativos a famílias em vulnerabilidade social. Nesse fim de ano, para movimentar recursos a serem revertidos em alimentos e doados na época de Natal, como parte da campanha nacional Natal Sem Fome, realizará o brechó Desapego&Cidadania nos dias 7, 8 e 9 de dezembro no Teatro Valentim Lazzarotto do Centro de Cultura Ordovás e, no mesmo local, dia 10, a primeira edição da feira Caravana: não ando só, que está com inscrições abertas para expositores. Para mais informações, consultar o Instagram @desapegocidadania e @acaodacidadaniacaxias.



Presidente da Ação da Cidadania – Comitê Caxias e Região Serrana do RS