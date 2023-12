Estratégias integradas para o sucesso no varejo

Diana Lienert

O universo do varejo é dinâmico e complexo, demandando uma constante atualização e uma compreensão refinada para uma comunicação efetiva.

A Latam Retail Show e o E-commerce Brasil, ambos reconhecidos eventos no cenário nacional e regional que exploram as múltiplas facetas do varejo, proporcionaram novas perspectivas e insights valiosos para aprimorar o papel estratégico do marketing na arte de vender. Paralelamente, a NRF, o maior evento do varejo global, reforça ano após ano como uma comunicação responsiva e centrada no cliente é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Imersão em ambientes que delineiam tendências e inovações nos desafiam a repensar continuamente nossas estratégias.

Ao explorarmos conceitos como o "phygital", que funde elementos físicos e digitais para aprimorar a jornada do consumidor, torna-se evidente a importância do ponto de venda físico como alicerce essencial no varejo. Mesmo em um cenário de crescimento do comércio online, o espaço físico continua a desempenhar um papel crucial na experiência do cliente.

Além disso, o mapeamento da jornada de compra emerge como uma estratégia vital. Compreender cada ponto de contato que o cliente tem com a marca, desde o primeiro contato até a conclusão da compra, permite otimizar processos e potencializar conversões, gerando a fidelização desses clientes.

Por essa razão, o Sindilojas POA está sempre pronto para inovar e compreender as novas abordagens no varejo, colaborando com nossos associados na hora de vender e conquistar o seu cliente. A FBV é um exemplo marcante disso. Em 2024, traremos o tema "Viva o Futuro do Presente", apresentando as últimas fronteiras da inovação e do varejo aplicadas de maneira prática e cotidiana para o sucesso de cada empreendimento. Através disso, atuamos no fortalecimento da economia local, levando as melhores experiências para a nossa comunidade e nossa cidade.

Esses elementos interconectados são fundamentais para o êxito no varejo e evidenciam a relevância da entidade. Compreender o comportamento do cliente ao longo de sua jornada de compra e criar um ambiente de venda alinhado às suas expectativas são peças-chave para impulsionar as vendas e estabelecer vínculos estratégicos e duradouros entre empresários e consumidores.

Head de marketing e comunicação do Sindilojas Porto Alegre