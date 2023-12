Como as buscas locais impactam as indústrias

Fernando FariasUma pesquisa realizada nos Estados Unidos, pela WordStream, com empresas de pequeno e médio porte, constatou que a estratégia de SEO (Search Engine Optimization) - conjunto de técnicas usadas para melhorar o desempenho de um site ou conteúdo nos resultados orgânicos do Google, potencializando a conversão em leads e vendas - já é a segunda mais utilizada dentro das ações digitais, com 79% de adesão.Tanto os negócios locais como empresas e fabricantes de produtos podem se destacar nas buscas online, tornando-se referência nas regiões e segmentos em que atuam, o que impacta diretamente na atração de novos clientes, além do investimento reduzido em marketing digital. Inclusive, potenciais consumidores que talvez nunca tenham ouvido falar de determinada marca podem encontrá-la em uma busca por esse tipo de empreendimento no bairro que estão visitando.Segundo dados da Statista - plataforma online alemã especializada em coleta e visualização de dados -, o Google tem 8,5 bilhões de buscas por dia no mundo, das quais 4,41% dessas pesquisas vêm do Brasil, o que significa que o nosso país tem cerca de 11 bilhões de consultas por mês. Quase metade de todas as buscas no Google, representando 46%, envolvem buscas de informações locais. No Brasil, temos cerca de 5 bilhões de buscas locais por mês, ou seja, pessoas estão procurando por produtos em lojas nas proximidades que possam atendê-las em uma necessidade imediata. Os estabelecimentos que aparecem nessas consultas estão bem posicionados em um ranking que o Google chama de SEO Local. Empresas que fornecem informações detalhadas, como localização, telefone, site, imagens, vídeos, feedback de consumidores e avaliações por estrelas costumam aparecer no topo dos resultados das buscas locais. Geralmente, só quem é dono de um estabelecimento físico se preocupa com o aperfeiçoamento do seu perfil online para ter mais resultados no SEO Local, o que prejudica o negócio, já que, com mais visibilidade, a marca tende a ser mais conhecida, a receber mais visitas e contatos e, assim, a ter melhores conversões. Ou seja, a otimização ajuda a posicionar o negócio entre os concorrentes da sua região.Facilitar a localização de lojas, além de produtos e serviços pelos consumidores sempre foi uma meta fundamental para qualquer empresa, especialmente em um cenário de avanços tecnológicos constantes. O comportamento do cliente e o processo de compra estão em constante mutação, adaptando-se a um ambiente cada vez mais digital. Esse fenômeno é conhecido como "Online-to-Offline" e indica que é cada vez mais frequente as pessoas pesquisarem produtos desejados na internet, mas efetuarem a compra em lojas físicas - pesquisa esta que geralmente é realizada via Google ou em ferramentas especializadas, como softwares localizadores de produtos.Sendo assim, uma boa estratégia de SEO, aliada a outras técnicas de marketing, como coleta e análise de dados, comportamento do consumidor, jornada do shopper e digital merchandising, pode, certamente, potencializar os resultados, ao entregar uma jornada que tem início influenciando o consumidor na internet e termina vendendo para ele em uma loja física, com impactos positivos para as marcas.