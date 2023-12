Decreto gaúcho inviabiliza lojas colaborativas

Sabrina Finkelstain

O Decreto n° 56.670/22, do governo do RS - obrigatoriedade do sistema de integração TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) -, está basicamente inviabilizando o funcionamento de lojas colaborativas, havendo uma incongruência no setor fiscal. Indo nesse ritmo, ocorrerá o fechamento de todas.

Toda a temática de cooperação, de incentivo ao empreendedorismo feminino, ao fomento da atividade artesanal, será absolutamente sufocada por obrigações tributárias inadaptáveis e em descompasso com a realidade.

Se o Microempreendedor Individual (MEI) está impedido de possuir inscrição estadual, conforme o Decreto nº 37.699/97, não há como atender ao Decreto n° 56.670/22. Se a loja colaborativa não pode repassar o imposto a quem não possua inscrição estadual, como fica?

O Armazèm Colab possui mais de 50 marcas autorais, 98% de mulheres. São marcas pequenas, ocupadas por nichos e araras distribuídos pelo espaço da loja.

A essência da loja é que marcas pequenas tenham um lugar onde possam mostrar seus produtos pessoalmente, vendê-los e tirar sua subsistência. A união de tais marcas proporciona justamente o que seria inviável a cada uma delas separadamente.

O Decreto n° 56.670/22 esmaga a todas, a começar pelo próprio Armazèm, que não pode ser levado a pagar pelo faturamento total, quando lucra 25% de comissão sobre as vendas.

Não há possibilidade de manter o negócio desta forma. A ideia que o próprio Armazèm deva absorver o imposto é nada mais que uma anomalia, porque fulmina o negócio nas duas pontas: tanto para quem o promove, quanto para quem precisa e quer fazer parte dele.

Proprietária do Armazèm Colab