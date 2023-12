Futurismo à brasileira

Anna Flavia Ribeiro



Em 2023, o cenário global é simultaneamente utópico e distópico. Novas invenções surgem diariamente e a inteligência artificial se expande a cada segundo, enquanto superpopulação, caos climático, crises financeiras aceleradas, tecnologias desequilibrando o jogo, sistemas políticos em xeque, hipernarrativas políticas e religiosas, e uma organização em rede confusa também marcam presença.



O Brasil, por sua singularidade, é um campo de testes para novos modelos, tanto em negócios quanto em soluções. Nossas aparentes fraquezas são oportunidades únicas, representando os desafios contemporâneos em sua forma mais destilada.



Nossa dualidade urbano-agrícola é única, com mais de 90% da população em cidades, enquanto a riqueza vem do setor agrícola. A propensão às redes e à guerra de narrativas torna o Brasil um público ideal para experimentos sociais, impactando setores B2B e B2C. E a indústria cultural híbrida absorve e reinterpreta constantemente influências externas, como Macunaíma já ensinava.



Essa ambivalência permite ao Brasil estar à frente e atrás simultaneamente, testando e ajustando o que está funcionando.



A inovação para o futuro tem que usar isso: devemos abandonar a abordagem de importar melhores práticas sem sentido. As práticas mais eficazes são aquelas enraizadas em nossa realidade única, baseadas na compreensão de que não somos uma mera reprodução das situações estrangeiras.



O que funciona aqui precisa se adaptar a diversas variáveis, e o Brasil não se molda a ferramentas ou ideias; é o contrário. Ao longo de duas décadas em corporações, observei como o caos brasileiro gerava soluções mais robustas, flexíveis e adaptáveis quando comparadas às soluções gringas. Solução ou ideia que suporta essa adaptabilidade é verdadeiramente resiliente para um mundo global - mais semelhante ao Brasil do que à Europa.



Com desafios cada vez mais complexos e, portanto, mais potentes como matéria-prima para a criação de soluções adaptáveis, o Brasil é vocacionado para ser o laboratório de pesquisa e teste de inovação. Devemos reconsiderar que aqueles que encontram respostas e resolvem problemas aqui são capazes de fazer o mesmo em qualquer lugar do mundo.



Usemos as mentes para sintonizar com o que está acontecendo globalmente, comparar cenários e respostas, e um filtro aguçado para descartar os 90% que não são úteis. Copiemos apenas os 10% necessários. Tenhamos a crença feroz de que temos os melhores professores do mundo, graças à nossa infinidade de problemas e cenários.



Essa é a verdadeira essência do "glocal", não apenas trabalhar localmente com pensamento global, mas reconhecer que o Brasil é a síntese do tribal e do global no mundo atual. É hora de avançar, e isso funcionará.

Head de Sales & Marketing no CNEX e AI Devs & Ethics Manager