A Argentina tem pressa

Leandro Villela Cezimbra

Depois de um longo e extenuante processo eleitoral, que começou em março com as primeiras eleições provinciais e municipais, seguiu com as Prévias Obrigatórias (Paso), depois as eleições gerais e, por fim, o 'Ballotage' (segundo turno), no dia 19 de novembro, os argentinos elegeram seu novo presidente, o ocupante do trono de Rivadávia a partir de 10 de abril e pelos próximos quatro anos.

Foi uma campanha marcada pelo medo, pela incerteza e pela insatisfação do povo argentino com a sua situação econômica, social e política, foi uma vitória do voto de protesto. Em termos de Mercosul, a Argentina é o país com os piores indicadores sociais e econômicos entre os sócios fundadores do bloco.

O embate Massa x Milei foi duríssimo, houve questionamentos sobre a sanidade mental dos candidatos em pleno debate. A disputa ganhou proporções gigantescas a ponto de políticos, artistas e empresários de outros países se engajarem na campanha, como Lula, Bolsonaro, Elon Musk entre outros.

Sérgio Tomas Massa, candidato da situação, buscou desde o início descolar-se do governo, mesmo sendo o ministro da Economia que atuou de maneira direta no fracasso econômico da atual gestão, chegando a dizer que seu governo seria totalmente diferente do atual, de Alberto Fernandez. Massa foi bastante competente em confrontar seus oponentes, apresentando-se como alternativa àqueles que não queriam o Kirchnerismo (mesmo sendo peronista), mas não confiavam em Milei. Obteve um resultado surpreendente no primeiro turno, quanto terminou em primeiro.

Já Javier Gerardo Milei, um brilhante e polêmico economista, deputado nacional com apenas dois anos de mandato, ou seja, um verdadeiro outsider, que antes disso era habitué em programas de televisão, utilizando uma comunicação caricata e agressiva para apresentar seus argumentos, entrou na disputa como alguém que não tinha nada a perder e não perdeu. Sua vitória foi maiúscula, quase 12% de diferença, histórica e jamais vista!

Entretanto, a missão agora é outra, é árdua, passa pela redução de um Estado pródigo, que distribui dinheiro por meio de auxílios sociais a quase a metade de sua população, que possui 40% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que tem uma educação em decadência, além de não ter reservas cambiais para fazer frente às suas obrigações.

Que Milei arregace as mangas e trabalhe como nunca para recuperar a prosperidade do país. A Argentina tem pressa e seu povo merece!

Secretário Geral da CEAB/RS e diretor da ACI - NH/CB/EV/DI