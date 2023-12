O papel do Técnico em Segurança do Trabalho

Graziela Flores

A segurança do trabalho exerce um impacto significativo na promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores nas organizações, prevenindo acidentes, reduzindo riscos ocupacionais e criando ambientes psicologicamente seguros. Isso, por sua vez, impulsiona a produtividade, melhora a qualidade do trabalho, cria um clima organizacional positivo e reduz custos associados a acidentes e doenças ocupacionais. Além de ser uma obrigação legal, investir em segurança do trabalho é uma estratégia fundamental para garantir ambientes laborais saudáveis e sustentáveis.

O profissional de segurança do trabalho desempenha um papel essencial em uma instituição, focado na prevenção de acidentes e na promoção da saúde ocupacional. Com ações que vão desde identificar riscos, investigar acidentes, diagnosticar saúde ocupacional e integrar-se com órgãos reguladores, as atividades da área têm como foco melhorar e modernizar o ambiente, tornando-o mais seguro para os funcionários.

As ações aplicadas pelos técnicos resultam na redução de custos, aumento da produtividade e conformidade legal para a empresa. Para os colaboradores, oferecem proteção da saúde, ambiente psicologicamente seguro, desenvolvimento profissional, conscientização sobre saúde ocupacional, eficiência operacional, sustentabilidade financeira e o bem-estar geral no ambiente de trabalho.

Porém, apenas a atuação deste profissional não resolve todos os problemas do ambiente corporativo. Conscientizar e treinar os funcionários sobre práticas seguras no local onde exercem suas atividades são essenciais para prevenir acidentes, proteger a saúde ocupacional e garantir a conformidade legal. Por parte das empresas, ter o discernimento de que proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável é vital para o seu desenvolvimento.

É fundamental ressaltar a importância destes profissionais na saúde dos trabalhadores, pois graças à orientação e cuidados com as empresas e com os colaboradores, é possível promover um ambiente seguro e sustentável, ainda mais nos tempos atuais, em que doenças laborais e mentais estão tão presentes.

Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da Fundatec