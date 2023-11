Gestão de verdade, transformando a cidade

Volmir Rodrigues

Assumi a administração de Sapucaia do Sul com um cenário desafiador: herdar uma dívida superior a R$ 107 milhões. Nestes quase três anos de mandato, conseguimos quitar aproximadamente R$ 72 milhões, equivalente a dois terços desse passivo.

Essa conquista só foi possível graças a uma gestão fiscal eficiente e transparente, pautada pela austeridade, redução de despesas e revisão criteriosa de contratos, entre outras estratégias. Assim organizamos as finanças, possibilitando investimentos em melhorias.

Recentemente, implementamos a Lei da Liberdade Econômica. Simplificamos procedimentos e reduzimos a complexidade e lentidão dos trâmites administrativos, melhorando o ambiente de negócios e atração de investimentos, impulsionando setores e contribuindo para a geração de empregos. Como exemplo disso, Sapucaia do Sul conta com uma legislação que simplifica o processo de licenciamento para novas empresas. O procedimento para obtenção de alvarás demandava cerca de 20 dias, reduzindo para apenas três dias agora.

A retomada das obras do Distrito Industrial marca um capítulo na história de Sapucaia do Sul. Aguardado pela população há três décadas, o Distrito Industrial agora é uma realidade, abrangendo todas as cadeias produtivas da região. Estrategicamente localizado entre as rodovias ERS-118, BR-116 e BR-448, esse amplo centro logístico proporciona rápido acesso a todas as regiões do Estado, facilitando o escoamento da produção.

Nosso trabalho já está sendo reconhecido. Nossa Sala do Empreendedor, destinada àqueles que buscam abrir uma nova empresa ou necessitam agilizar soluções para seus negócios, recebeu a certificação Selo Ouro do Sebrae RS em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade. Além disso, a revista IstoÉ destaca nosso município como uma das melhores gestões fiscais do Brasil.

Ao implementar práticas que simplificam a vida dos investidores, Sapucaia do Sul não só fomenta um ambiente empresarial mais propício, mas também lança as bases para um crescimento econômico sustentável. Uma cidade com olhos no futuro, que impulsiona sua economia em direção a um futuro mais promissor para todos os cidadãos de Sapucaia do Sul.

Prefeito de Sapucaia do Sul (PP)