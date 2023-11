Menos impostos e mais arrecadação

Ricardo Gomes

O desenvolvimento de uma cidade acontece quando a economia e o social caminham juntos. Tanto o mercado, quanto as pessoas precisam ser bem atendidas para prosperar. Com este propósito para Porto Alegre, assumimos a prefeitura focados em buscar a matemática ideal: atrair investimentos, reter profissionais, incentivar novos negócios, oferecer serviços de qualidade sem aumentar impostos e gerar emprego e renda.

Em menos de três anos, tiramos teorias do mundo das ideias e as aplicamos na vida real. Com estudos referentes aos setores mais atingidos pela pandemia e também engessados pelo poder público, diminuímos impostos para mais de 40 atividades, principalmente no setor de inovação, tecnologia e eventos. A redução de Imposto Sobre Serviços (ISS) resultou em uma maior arrecadação: em 2022, tivemos um crescimento real de 14,6% em relação a 2020.

Além do incentivo fiscal, ampliamos a Lei da Liberdade Econômica. Atualmente, somos a cidade com maior número de atividades classificadas como "baixo risco": cerca de 800 setores. A consequência foi um aumento na abertura de empresas em 16% no ano passado em comparação a 2020. Também cancelamos os aumentos do IPTU, permitindo que as pessoas gastem menos com imposto e invistam onde bem entenderem.

Em 2023, até setembro, comemoramos um cenário positivo com 13 mil postos novos de trabalho. Também agimos para recuperar os inadimplentes, criando o RecuperaPOA, facilitador de acordos com o município, assim como o Em Dia com Porto Alegre, programa de compliance tributário, sendo a primeira Capital a beneficiar o bom pagador.

Este trabalho multidisciplinar trouxe grandes resultados, como o 1º lugar no ranking de Concorrência dos Municípios do Ministério da Economia (2022), a 2ª Capital mais competitiva do Brasil e 4ª entre os municípios, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios (2022). Neste ano, Porto Alegre ficou entre as cinco capitais mais promissoras para startups na América Latina, de acordo com o Global Startup Ecosystem Report.

Os números provam que uma cidade que busca a atração econômica e o bem-estar social, gera oportunidades para todos. Para coroar o bom momento, lançamos o Boletim DesenvolvePOA para entidades ligadas aos setores da indústria, varejo e serviços. É a primeira vez que a Capital divulga indicadores da economia para contribuir na tomada de decisão. Nossa visão de desburocratizar, desonerar e simplificar fecha essa conta, colocando Porto Alegre num alto patamar competitivo mundialmente.

Vice-Prefeito de Porto Alegre (PL)