De frente para o futuro!

Rodrigo Massulo

Nos últimos anos, Santo Antônio da Patrulha passa por um processo de progresso e desenvolvimento como nunca havia experimentado. A cidade está se transformando, com promessas e esperanças de décadas da população finalmente saindo do papel.

A mudança mais significativa também é o sonho mais desejado: a duplicação da ERS-030 em perímetro urbano, um investimento de mais de R$ 15 milhões. Estamos finalizando a expansão de mais de 1,2km da rodovia, o que vai trazer mais desenvolvimento e melhorar o intenso tráfego de veículos, especialmente durante o verão, quando muitos turistas usam a via para chegar ao Litoral Norte.

Esta é a maior obra de nossa história e, para os patrulhenses, representa ainda mais que isso. Tornamos realidade um sonho, perseguido há décadas por todos que administraram o município. Esta imensa responsabilidade foi depositada sobre meus ombros e me sinto honrado de estar à frente deste processo. Orgulho-me de dizer que começamos e vamos terminar a obra ainda neste mandato, demonstrando que não podemos, jamais, desistir de nossos sonhos. A duplicação é um elemento importante para o crescimento da cidade, aliando desenvolvimento econômico e visão de futuro.

No interior, asfaltamos a Rota da Rapadura, que dá acesso a várias fábricas de rapaduras do município. A pavimentação facilita o escoamento da produção, o recebimento de insumos e o deslocamento dos trabalhadores, além de fomentar o turismo, atraindo visitantes que queiram conhecer as fábricas.

Outra pauta importante vem no âmbito do ensino superior. Estamos em tratativas avançadas com o MEC para trazer cursos de Medicina e Enfermagem para o campus da FURG no município, um grande avanço para a educação e saúde patrulhense, bem como do Litoral Norte e Vale do Paranhana.

Ainda criamos a Diretoria Municipal de Inovação e Empreendedorismo, cuja atuação levou Santo Antônio ao primeiro lugar na categoria Ecossistemas de Inovação, no Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal da FAMURS.

Estas são apenas algumas das diversas mudanças experimentadas por Santo Antônio nos últimos anos, que também viu o aumento de investimentos em saúde, agricultura e turismo, bem como a integração entre as diferentes secretarias, buscando a melhoria da qualidade de vida da população na zona urbana e rural.

Prefeito de Santo Antônio da Patrulha (PP)