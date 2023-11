Novo Hamburgo, protagonista do seu futuro

Fátima Daudt

A transformação de uma cidade passa pelo pilar econômico. É o emprego que atrai talentos, gera renda, desenvolvimento e prosperidade. Em Novo Hamburgo, a criação de um ambiente favorável aos negócios é prioridade. Em 2017, o tempo médio para abrir uma empresa era de 480 dias. Desde então, lançamos a Sala do Empreendedor Digital, atualizamos legislações, aderimos à Lei da Liberdade Econômica e fomos exemplo de melhores práticas da Junta Comercial. Hoje em dia, a maior parte das empresas é aberta em 10 minutos.

Sétima em população no Estado, Novo Hamburgo costuma figurar entre as três que mais registram aberturas de empresas e geração de empregos. Em 2021, em plena pandemia, batemos recorde histórico de novos postos e fomos a segunda cidade com mais de 200 mil habitantes, em todo o País, que teve maior crescimento de empregos. Também temos atraído importantes investimentos, como o hospital regional da Unimed. Temos ainda pela frente um megaempreendimento do Grupo Zaffari que criará um bairro-cidade às margens da BR-116.

De forma paralela às ações de desenvolvimento econômico, investimos para melhorar a qualidade de vida da população. Com recursos do BID, fizemos uma profunda transformação da área central, a revitalização do Parcão - um parque com quase 55 hectares - e ações envolvendo prevenção da violência e empreendedorismo. Estamos em curso com a maior ampliação da história do Hospital Municipal e prestes a inaugurar o Centro de Inovação Tecnológica (CIT), para potencializar a inovação. Já a nossa educação municipal, que prepara os líderes do amanhã, é reconhecida com prêmios nacionais e internacionais. E foi justamente o conjunto das ações que levou o Santander a nos escolher para instalar sua central de atendimento remoto, que gera 5 mil empregos atualmente.

A Capital Nacional do Calçado também tem potencial turístico. Coração da inteligência da indústria calçadista, a cidade já é reconhecida como um dos destinos preferidos para o turismo de negócios e de compras, especialmente devido à Fenac e suas feiras e eventos. Com a Rota Turística de Lomba Grande, nosso bairro rural está cada dia mais qualificado para receber turistas em busca de sossego, experiências e gastronomia.

Em contagem regressiva para os 200 anos da imigração alemã, Novo Hamburgo é uma cidade protagonista do seu futuro, referência e inspiração para muitas outras.

Prefeita de Novo Hamburgo (MDB) e vice-presidente de Habitação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)